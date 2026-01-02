A 50 metros de la tragedia de Crans-Montana: Paolo, el vecino que no dudó en lanzarse al fuego para salvar vidas

La otra cara Desde su cama en el hospital, Paolo explica cómo bajó de casa, derribó puertas bloqueadas y empezó a sacar gente atrapada en la entrada principal mientras el humo lo hacía casi perder el conocimiento.

Paolo Campolo, un italiano residente cerca de la discoteca Le Constellation, fue uno de los primeros en llegar al incendio ocurrido en Nochevieja. Desde el hospital, donde permanece conectado a oxígeno tras inhalar humo, narra cómo rescató a decenas de personas atrapadas. Derribó una puerta de emergencia y, junto a otros socorristas improvisados, salvó a entre 15 y 20 personas.

Paolo Campolo, un italiano que vive a apenas 50 metros del local Le Constellation, fue uno de los primeros en llegar al incendio que arrasó la discoteca en la madrugada de Nochevieja. Desde la cama del hospital, donde permanece conectado a oxígeno tras inhalar humo durante el rescate, Campolo relata cómo logró sacar a decenas de personas atrapadas."Fuimos inmediatamente al lugar y empecé a extraer personas por la entrada principal. No se podía entrar muy adentro; como mucho uno o dos metros para agarrar a la gente y sacarla afuera", explica.

El italiano derribó una puerta de emergencia donde los jóvenes se apelotonaban tratando de escapar. Junto a otros socorristas improvisados, logró rescatar a entre 15 y 20 personas. "Lo que más me impactó fue que estaban muy quemados en la piel", añade.

Campolo describe un escenario caótico: puertas bloqueadas, cristales intactos y fuego que avanzaba con rapidez. "Encontré una puerta con gente detrás, golpeando el vidrio. La puerta estaba bloqueada o cerrada, no sé. Llamé al capitán de los bomberos para que viniera con material, pero no esperé. Con alguien que pasaba por allí, rompimos la puerta y sacamos a las personas", relata.

Actualmente, Campolo no puede separarse de la mascarilla de oxígeno por el daño que el humo le provocó en las vías respiratorias. Según él, todos los que ayudaron en el rescate presentan problemas similares. "Una de las personas que ayudó es el novio de la hija de mi pareja. Lo conozco muy bien. Ahora está en el hospital, gravemente quemado", cuenta.

La tragedia de Le Constellation

El incendio de Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, ha conmocionado a Suiza. Según autoridades italianas, al menos 47 personas murieron y 119 resultaron heridas, aunque desde Suiza mantienen el recuento en 40 fallecidos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego pudo originarse por bengalas colocadas sobre botellas de champán, demasiado cerca del techo. "A partir de ahí, se produjo una deflagración muy rápida y generalizada", explicó Beatrice Pilloud, fiscal general de Valais, aunque aclaró que ninguna hipótesis se descarta.

Los investigadores trabajan en la identificación de las víctimas, el análisis de los restos del local y la revisión de los permisos, medidas de seguridad y vías de escape. "No descartamos atribuir responsabilidad penal a las personas implicadas", dijo Pilloud, señalando posibles imputaciones por negligencia, homicidio involuntario y lesiones.

Paolo Campolo, con su acto de valentía, se ha convertido en símbolo de heroísmo en medio de la tragedia, aunque su pensamiento también está en quienes no lograron sobrevivir. "El riesgo sigue ahora. Hubo intoxicación; creo que todas las personas que ayudaron en el lugar tienen ahora el mismo problema", concluye desde su cama de hospital.

