Tragedia en Indonesia

El tsunami más mortal del siglo cumple 21 años: "Recuerdo cómo las olas se llevaron a mi hijo"

El contexto Un terremoto de 9,2 grados frente a la isla indonesia de Sumatra desató una cadena de olas gigantes de más de 30 metros y afectó a 14 países del Índico. El fenómeno dejó más de 225.000 muertos en el sudeste asiático

Zona de Indonesia arrasada por el Tsunami en 2004
El día después de Navidad de 2004 el tsunami más mortal del siglo tocó tierra. Un terremoto de 9,2 grados frente a la isla indonesia de Sumatra desató una cadena de olas gigantes que afectó a 14 países del Índico. No hubo avisos a la población, quienes, desprotegidos, se tuvieron que enfrentar al mar.

Las olas de hasta 30 metros de altura acabaron con más de 225.000 vidas en el sudeste asiático. En ese momento, aferrarse a la vida entre una marea de desechos era pura supervivencia, y muy pocos lo lograron.

"Yo cumplí los ocho años en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital con mi madre, y qué bonito que la vida te dé por tu cumpleaños a tu madre", expresó Tomás Álvarez Belón, superviviente, en 2015

Los cádaveres se rescataron por cientos y se acumularon durante días en morgues improvisadas sobre el suelo, donde los familiares lloraron su pérdida.

Identificar los cuerpos fue en muchos casos imposible, como también localizar a los miles de desaparecidos. Sus fotos se colgaron en tablones con la esperanza de volver a ver esas caras. "Cuando pienso en ello, puedo verlo todo, cómo llegaron las olas y se llevaron a mi hijo", recuerda una mujer.

El tsunami se adentró varios kilómetros tierra adentro arrasando todo a su paso. Desde el aire, la desolación era absoluta, y a pie de calle los escombros sepultaron pueblos enteros.

Después del desastre natural, llegó el humanitario, con la hambruna, la falta de agua potable y más de un millón y medio de desplazados.

Tras el tsunami, en las zonas afectadas se implantaron sistemas de detección y avisos a la población, aunque, desde entonces, miran al mar de manera diferente.

