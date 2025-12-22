100 piezas únicas, de porcelana o plata valoradas en medio millón de euros: el botín que robó el tesorero del Elíseo a Macron

Los detalles El tesorero del Elíseo, el hombre encargo de llevar el inventario del Palacio, fue sacando poco a poco las piezas que después vendía a un coleccionista de porcelana de Versalles.

El tesorero del Elíseo, encargado de inventariar la vajilla del palacio presidencial francés, fue detenido por robar y vender piezas valoradas en casi medio millón de euros. Durante años, sustrajo discretamente platos y tazas de porcelana y plata, utilizados en cenas oficiales de alto perfil, como las de Emmanuel Macron con líderes mundiales. Aprovechando su posición, ajustaba el inventario para ocultar las desapariciones. El robo salió a la luz cuando una proveedora detectó piezas exclusivas en subastas online. Junto a su pareja y un coleccionista de Versalles, el tesorero ha confesado su implicación tras ser arrestado.

Plato a plato, taza a taza, fue desvalijando la vajilla del Elíseo, una colección valorada en medio millón de euros. Nadie se dio cuenta porque la persona encargada de hacer el inventario, de ver qué faltaba y qué no, era él, el tesorero de la residencia oficial de Macron. Ahora, la verdad ha salido a la luz y la policía ya lo ha detenido junto a su pareja y el hombre al que vendía el material valorado en casi medio millón de euros.

100 piezas únicas, de porcelana o plata. Es el botín que han ido sustrayendo poco a poco del palacio presidencial francés. Vajillas exclusivas, con gran valor histórico, utilizadas en las cenas más importantes de los presidentes, como las que Emmanuel Macron lució con invitados como Biden o Carlos III.

Un robo que ha causado estupor en Francia al conocerse que el ladrón estaba en casa. Era el tesorero del Elíseo, el hombre encargo de llevar el inventario del Palacio. Fue sacando poco a poco las piezas que después vendía a un coleccionista de porcelana de Versalles.

El modus operandi es evidente. Como él recontaba, realizaba ajustes de inventario a la baja en los registros oficiales para ocultar las desapariciones y, presuntamente, facilitar futuros robos.

Pero sus artimañas salieron a la luz cuando la proveedora de la vajilla oficial detectó piezas exclusivas del patrimonio nacional en portales de subastas y ventas en internet.

La policía ya lo ha detenido junto a su pareja y el hombre al que vendía el material valorado en casi medio millón de euros. Tras pasar a disposición judicial, el acusado ha confesado haberse aprovechado de su posición perfecta para que nadie sospechara.