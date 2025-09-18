Del verano extremo al otoño: un chorro polar traerá un bajón de temperaturas de hasta 21 grados en el norte

Los detalles Tras el pico de calor vivido con la llegada de una masa de aire cálido, las temperaturas comienzan a descender, pasando en algunos casos de los 30 grados a los 18 a partir de la semana que viene.

Las altas temperaturas y el polvo en suspensión han activado este jueves los avisos en un total de 20 provincias, convirtiéndose en el pico de calor de la semana debido a la masa de aire cálido. En concreto, se esperan temperaturas máximas de 39 grados en algunos puntos.

Además, en algunos puntos experimentarán subidas de hasta ocho o dos grados respecto al día anterior. Una jornada que será sobre todo soleada en gran parte del país, aunque por la tarde una masa de nubes podrían dejar chubascos en algunos puntos.

El viernes seguirán continuando los avisos, aunque comenzará un descenso residual. Una situación que cambiará de manera radical a partir del lunes, pasando del verano extremo al otoño en tan solo unos días.

Esto se debe a un chorro polar que traerá consigo un bajón de temperaturas de hasta 21 grados en el norte. De esta forma, si el jueves alcanzaban los 38 grados, el lunes estarán en 17.