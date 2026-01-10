Los últimos coletazos de Goretti dejan un riesgo fuerte de aludes en el Pirineo

El contexto Las autoridades piden precauciones por el riesgo fuerte. Cuatro montañeros han muerto en el Pirineo aragonés en menos de tres días por aludes de enormes dimensiones.

La borrasca Goretti continúa afectando a la Península Ibérica con lluvias y nevadas, especialmente en el Pirineo, donde la nieve cubre casas, coches y carreteras. En Aragón, las fuertes nevadas han cerrado los pasos fronterizos del túnel de Bielsa y el puerto del Portalet debido al riesgo de avalanchas. Las estaciones de esquí de Formigal y Panticosa también están cerradas. El riesgo de aludes es fuerte en el Pirineo navarro, aragonés y catalán, lo que requiere máxima precaución. Los expertos aconsejan analizar el terreno y llevar material adecuado para evitar tragedias como las recientes muertes de montañeros en la zona.

La borrasca Goretti todavía sigue dejando lluvias y nevadas en la Península Ibérica este sábado. De hecho, el Pirineo está sufriendo una serie de nevadas intensas que dejan casas, coches y carreteras completamente cubiertas.

Son los últimos coletazos de Goretti que han teñido de blanco la zona noreste del país. Un panorama aparentemente idílico que deja consecuencias. En Aragón, la acumulación de nieve ha obligado a cerrar dos pasos fronterizos con Francia. Se tratan del túnel de Bielsa y el puerto del Portalet y el motivo es el existente riesgo de avalanchas.

Tampoco las estaciones de esquí de Formigal y Panticosa tendrán hoy actividades. Y es que Goretti también trae un riesgo de aludes. En España, existen cinco niveles para evaluar su riesgo: débil, limitado, notable, fuerte y extremo.

Este sábado, todo el Pirineo navarro, parte del aragonés y del catalán se encuentran en riesgo fuerte. Es decir, en la mayoría de sus laderas empinadas el manto de nieve tiene muy poca estabilidad, lo que puede acabar en avalancha. Por ello, los expertos piden máxima precaución, analizar bien el terreno, la meteorología y evaluar si es necesario suspender la actividad.

"Ver por las laderas que nos vamos a mover, si es cara sur, norte, oeste... que son diferentes. Si han tenido una fuerte exposición al sol, si ha habido niebla días atrás, porque todos son elementos que influyen mucho en el comportamiento de la nieve", explica Baín Gutiérrez Vara, teniente jefe del Greim de Jaca.

Y, en el caso de salir, llevar material de protección adecuado y saber por dónde pisar: "El mismo bastón del esquí o con un piolet tenemos que ir dando toquecitos a la nieve para ir analizándola aparte de escuchando la propia nieve".

Porque lo más importante es regresar a casa y evitar tragedias recientes como las ocurridas en el Pirineo aragonés, donde cuatro montañeros han muerto en menos de tres días por aludes de enormes dimensiones.

