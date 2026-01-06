El temporal de nieve afecta a tres carreteras nacionales y a la A-6, y mantiene cerradas nueve carreteras

Una persona pasea a su perro esta mañana en Los Santos de la Humosa (Madrid).

Los detalles Las restricciones en la circulación se encuentran en las nacionales N-621, N-625 y N-630, a su paso por León, y en la autopista A-6, entre León y Lugo; y se mantienen cerradas nueve carreteras secundarias de Almería, Granada, Asturias, Salamanca y Navarra.

El temporal de nieveafecta esta madrugada del martes a 45 carreteras españolas, con restricciones a la circulación en las nacionales N-621, N-625 y N-630, a su paso por León, y en la autopista A-6, entre León y Lugo, al tiempo que mantiene cerradas nueve carreteras secundarias de Almería, Granada, Asturias, Salamanca y Navarra.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico, las tres carreteras nacionales afectadas se encuentran en nivel rojo y en ellas es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, el límite de velocidad de 30 km/hora y está restringido el paso para autobuses y vehículos pesados. De este modo, la N-621 está afectada entre Santa Olaja de la Varga y Llánaves de la Reina, la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, y la N-630 entre Villamanín y Arbás del Puerto; las tres por nevadas.

Por su parte, la A-6 se encuentra con un nivel de servicio amarillo que sitúa el límite de velocidad en 60 km/hora y restringe el tránsito de vehículos pesados entre los puntos kilométricos 425 y 474.

Por otro parte, en la red principal están afectadas también, en nivel verde y sin restricciones a la circulación, pero con la prohibición de adelantar vehículos pesados, la A-92, entre Huétor de Santillán y El Molinillo (Granada), y la AP-66, entre El Reúndu (Asturias) y Caldas de Luna (León).

En la red secundaria, la nieve que está dejando la borrasca Francis mantiene cerradas nueve carreteras en estos momentos: los puertos de montaña A-1178 (Almería), A-337 y A-4025 (Granada), y la vía A-395, también en Granada.

Además, están cerradas la AS-348, entre Oubachu y Valdebueyes, y la LN-8, entre Los Pontones-El Quempu, ambas en Asturias; la DSA-191, en Candelario (Salamanca); las NA-2011, en Pikatua y la NA-2012, entre Muskilda e Irati, ambas en Navarra.

Cadenas obligatorias

El nivel rojo rige para un total de 28 carreteras, 14 de ellas en Asturias, donde un total de 19 puertos o altos de montaña de una docena de municipios precisaban a última hora de este lunes el uso de cadenas para poder circular por sus calzadas tras la nieve que ha dejado la borrasca Francis. El puerto de El Connio, al igual que Pajares para camiones, se encuentran cerrados.

Además, las cadenas son obligatorias en los puertos de El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, Alto de Bustantigo y La Marta, en Allande; San Isidro en Aller; Alto de la Bobia, en Boal; Leitariegos en Cangas del Narcea; Tarna en Caso; Cerredo, Alto del Campillo y Valdeprado, en Degaña; El Acebo en Grandas; Tormaleo en Ibias, Pajares en Lena; La Cobertoria en Quirós; Somiedo y San Lorenzo, en Somiedo, y Bustellán y la Casa del Puerto, en Tineo.

Tráfico aconseja consultar la información del tiempo y del tráfico antes de emprender viaje y llevar cadenas o neumáticos de invierno.