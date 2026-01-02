Protección Civil pide extremar la precaución de cara a la noche y el Día de Reyes por el temporal

Imagen de la carroza del rey Gaspar durante la cabalgata de Reyes de 2025 en Madrid

¿Por qué es importante? De cara a las cabalgatas y el Día de Reyes -5 y 6 de enero- se espera que se junten la borrasca Francis; la entrada de una masa de aire ártico y el descenso de las temperaturas.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado sobre condiciones meteorológicas adversas en España hasta el 6 de enero de 2026, debido a la borrasca Francis y la entrada de una masa de aire ártico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé lluvias intensas y nevadas en cotas bajas, afectando especialmente el sur, este y centro peninsular. El 5 de enero será el día más crítico, con nevadas en el este peninsular y heladas generalizadas. Protección Civil recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas, extremar precauciones al viajar y asegurar objetos ante posibles vientos fuertes.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha pedido extremar las precauciones ante el anuncio de nevadas y precipitaciones en diversas zonas de España hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes de 2026, en un escenario en el que coinciden la borrasca Francis, la entrada de una masa de aire ártico y un descenso de las temperaturas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Francis está situada actualmente al oeste peninsular y se irá desplazando hacia el golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península. Por otro lado, desde mañana 3 de enero, una masa de aire ártico empezará a entrar sobre la Península debido a una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte que darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte.

Con estos factores meteorológicos, se prevé que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular y que, junto a la penetración de la masa fría ártica, se produzcan a partir del domingo nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Según informa Protección Civil en un comunicado y basándose en el pronóstico de la AEMET, debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda "un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos".

Tiempo para las cabalgatas y el Día de Reyes de 2026

Se prevé que el lunes 5 de enero sea el día más álgido de este episodio invernal de nevadas, especialmente durante la primera mitad de la jornada. El martes, Día de Reyes, la Aemet prevé que las nevadas tiendan a remitir rápidamente en áreas de la mitad este peninsular conforme la borrasca Francis se desplace hacia el Mediterráneo central. No obstante, continuarán en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte.

Con la bajada de temperaturas, tanto máximas como mínimas, se registrarán heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular durante el lunes y el martes, que serán moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica.

Recomendaciones de Protección Civil para el temporal

Ante la complicada situación prevista para los próximos días, Protección Civil y Emergencias pide mantenerse informado continuamente a través de los medios oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades de la Dirección General de Tráfico. Si se viaja por carretera, se recomienda tener especial cuidado con las placas de hielo y llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

Asimismo, en el caso de quedar atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire dentro del vehículo. Con lluvias fuertes, se aboga por viajar por carreteras principales y autopistas, reducir la velocidad, y no atravesar con el vehículo, ni a pie, los tramos inundados.

Ante las rachas de viento fuerte, Protección Civil recomienda asegurar puertas y ventanas de los inmuebles y fijar todos los objetos que puedan caer a la vía pública, así como alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción. También aconseja alejarse de zonas marítimas.

