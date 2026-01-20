Menorca amanece en alerta naranja e incomunicada por vía marítima

El contexto La borrasca 'Harry' golpea con fuerza el Mediterráneo. En Menorca, las intensas lluvias y el fuerte oleaje han provocado, desde la madrugada, oscilaciones de hasta siete metros en el puerto de Mahón.

Menorca se encuentra este martes en alerta naranja debido a la borrasca 'Harry', que ha provocado un intenso oleaje con olas de hasta siete metros en el puerto de Mahón. La isla está incomunicada por mar y bajo fuertes lluvias. En Baleares, se esperan olas que podrían superar los 12 metros. Protección Civil de Cataluña ha emitido una alerta por riesgo de inundaciones en Girona, instando a evitar desplazamientos. Baleària ha cancelado sus trayectos entre Ciutadella y Alcúdia, y con Barcelona. La Aemet prevé que las lluvias persistan durante la mañana, disminuyendo por la tarde.

Menorca amanece este martes en alerta naranja, incomunicada por mar y bajo fuertes lluvias, a consecuencia del intenso oleaje que, ya a las cinco de la madrugada, había dejado oscilaciones de hasta siete metros en el puerto de Mahón.

Se trata de los efectos de la llegada de la borrasca 'Harry', cuyo impacto se está notando especialmente en el Mediterráneo. Los expertos ya habían advertido de un episodio de gran intensidad, que se traducirá en un temporal de lluvia, nieve y olas que podrían superar los 12 metros de altura, sobre todo en Baleares.

En este contexto, Protección Civil de Cataluña ha emitido este martes por la mañana una alerta por riesgo de inundaciones debido al posible desbordamiento de ríos en las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva y el Gironès, en la provincia de Girona. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos, al menos hasta las 17:00 horas de este martes. "No os acerquéis a los cauces de los ríos, no bajéis a los sótanos y, si entra el agua en los edificios, subid a pisos superiores", han señalado.

Por su parte, la naviera Baleària ha cancelado todos sus trayectos interinsulares entre Ciutadella y Alcúdia, así como las conexiones con el puerto de Barcelona.

La alerta meteorológica advierte de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y olas de entre 4 y 6 metros, aunque podrían alcanzar los 12 metros en la rada mahonesa.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las lluvias persistan, especialmente durante la primera mitad del día, y que remitan progresivamente a lo largo de la tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.