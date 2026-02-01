La lluvia, protagonista del inicio de 2026 con seis borrascas de gran impacto encadenadas: este es el 'Pasaborrasca' de laSexta

Los detalles De loa 'F' a la 'K' os ponemos a prueba para conocer vuestro grado de conocimiento sobre los seis protagonistas que han traído precipitaciones y cielos cubiertos en el mes de enero.

La nueva temporada de 'Pasaborrasca' arranca en enero con su conocido formato: adivinar borrascas a partir de pistas. La borrasca 'Francis', con la 'F', trajo nevadas y desbordamientos. 'Goretti', con la 'G', llegó el 6 de enero, causando olas de más de 10 metros en Asturias y vientos de 130 km/h en Galicia. 'Harry', con la 'H', provocó daños en el Mediterráneo. 'Ingrid', con la 'I', dejó nevadas intensas. 'Joseph', con la 'J', trajo fuertes vientos, y 'Kristin', con la 'K', causó caos por nieve. La próxima será 'Leonardo', con la 'L', mientras continúan las borrascas.

Bienvenidos a la nueva temporada de enero de 'Pasaborrasca'. Ya conocen el formato, nosotros les decimos una pista y ustedes aciertan la borrasca. Con la 'F', la que nos felicitó el año y recibe el nombre del anterior papa: la borrasca 'Francis'. Ella nos regaló las primeras nevadas y desbordamientos en ríos como el Guadalhorce.

La siguiente, con la 'G', vino el 6 de enero como regalo de Reyes y fue la primera del mes. 'Goretti' se notó en el norte con olas en Asturias de más de 10 metros y rachas de 130 kilómetros por hora en Galicia.

Con la 'H' tenemos la que recibió el nombre del famoso mago Potter. 'Harry' dejó acumulaciones de hasta 240 litros por metro cuadrado y daños en el Mediterráneo.

Y seguimos, esta para los cinéfilos. Con la 'I', nombre de Bergman famosa actriz con tres premios Oscar. 'Ingrid' vino con fuertes nevadas que cortaron carreteras y dejaron a vehículos atrapados.

Ahora, vamos con dos juntas. En primer lugar, con la 'J', traducción de José al inglés: 'Joseph', que trajo acumulados de 150 kilómetros hora. La siguiente, con la 'K', es la última que hemos tenido y su nombre es la traducción Cristina al inglés: Kristin, que dejó caos por la nieve en puntos de toda España, incluida Madrid.

Y, aunque todavía no ha llegado, prueben a adivinar la siguiente. Con la 'L', es el nombre del famoso artista italiano que pintó la Mona Lisa. Será la borrasca 'Leonardo'. Y, ojo, porque esta no será la última, ya que estamos en una sucesión de borrascas que, de seguir así, completará el rosco en los dos primeros meses del año.

