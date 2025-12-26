El inicio de 2026 llega con frío y precipitaciones en el Mediterráneo y las islas

Los detalles La Aemet prevé una primera semana de enero con temperaturas por debajo de la media en la Península y Baleares, mientras que las precipitaciones serán escasas salvo en el litoral mediterráneo y en ambos archipiélagos.

El año 2026 arrancará con temperaturas más bajas de lo habitual en gran parte de España, una situación que podría prolongarse durante la semana de Reyes, según la previsión avanzada este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con el pronóstico, la semana del 29 de diciembre al 4 de enero será probablemente más fría de lo normal en todo el país, con la excepción de Canarias, donde se esperan valores suaves y acordes a la época del año. En ese periodo, las precipitaciones serán escasas en la mayor parte de la Península, aunque podrían registrarse lluvias en puntos del litoral mediterráneo. En Baleares y Canarias, las precipitaciones podrían situarse por encima de lo habitual.

Aunque el grado de incertidumbre aumenta por la lejanía de las fechas, la Aemet prevé que la semana del 5 al 11 de enero también esté marcada por temperaturas inferiores a la media tanto en la Península como en Baleares. En cuanto a las lluvias, no se observa una tendencia clara: podría tratarse de un periodo seco en Galicia y más lluvioso en el extremo sur peninsular y en ambos archipiélagos, una previsión sujeta aún a cambios.

Para la semana del 12 al 18 de enero, las temperaturas tenderían a acercarse a los valores normales para la época, aunque todavía ligeramente por debajo de la media. En ese tramo, podría registrarse un episodio más lluvioso de lo habitual en el sur peninsular y en los archipiélagos, si bien la incertidumbre del pronóstico es mayor, advierte la Aemet.

