Francis deja lluvias en buena parte de España con cuatro comunidades en aviso amarillo por oleaje y niebla

¿Por qué es importante? El 2026 arranca con Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía en alerta. Las temperaturas, en ascenso de forma generalizada en la Península y Baleares.

La borrasca Francis está marcando el inicio del año en España con un impacto meteorológico significativo. Situada al oeste de la Península, provocará lluvias en gran parte del país, con cuatro comunidades en aviso amarillo por oleaje y niebla, según la AEMET. Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón tienen avisos por niebla, mientras que Andalucía afronta fenómenos costeros. Las precipitaciones se extenderán desde el oeste hacia el Cantábrico y Pirineos, siendo más intensas en el noroeste. En Canarias, se esperan lluvias localmente fuertes. Las temperaturas subirán en la Península y Baleares, con vientos predominantes del sur y sureste.

Francis está marcando el comienzo de año en España a nivel meteorológico. La borrasca, situada al oeste de la Península, va a dejar lluvias en buena parte del país con cuatro comunidades autónomas en aviso amarillo por oleaje y niebla, tal y como informa la AEMET.

La agencia mantiene activados los avisos por niebla en Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, mientras que en Andalucía se esperan fenómenos costeros que tendrán en alerta a varias zonas del litoral.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos en casi toda la Península y Baleares. Las lluvias, que comenzarán por el oeste, se extenderán a lo largo del día hacia el Cantábrico, la meseta norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales.

Las precipitaciones serán más persistentes en el sistema central y en el noroeste, mientras que en los Pirineos nevará a primeras horas por encima de los 1.100-1.300 metros. La cota subirá después hasta los 2.000.

En las Islas Canariasse prevén intervalos nubosos y lluvias débiles en general, que podrían ser localmente fuertes de madrugada en Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará de oeste y suroeste con rachas intensas en zonas altas y más expuestas del archipiélago.

Las temperaturas, por su parte, subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, con un ascenso más destacada en las máximas de las zonas centrales y en las mínimas de la mitad oeste. En el Mediterráneo podrían descender ligeramente las temperaturas nocturnas, y las heladas quedarán restringidas a áreas de montaña del norte, sobre todo en los Pirineos.

El viento predominará del sur y sureste en la Península y Baleares, y del este en el Cantábrico, Alborán y Estrecho, soplando con fuerza en el litoral atlántico, el Cantábrico occidental y el Estrecho, mientras que será flojo o moderado en el resto.

También podrían formarse nieblas matinales en zonas del norte y este peninsular, así como brumas en Galicia y el Cantábrico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.