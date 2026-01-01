Ahora

El año empieza con borrasca

Francis deja lluvias en buena parte de España con cuatro comunidades en aviso amarillo por oleaje y niebla

¿Por qué es importante? El 2026 arranca con Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía en alerta. Las temperaturas, en ascenso de forma generalizada en la Península y Baleares.

Lluvias en España
Francis está marcando el comienzo de año en España a nivel meteorológico. La borrasca, situada al oeste de la Península, va a dejar lluvias en buena parte del país con cuatro comunidades autónomas en aviso amarillo por oleaje y niebla, tal y como informa la AEMET.

La agencia mantiene activados los avisos por niebla en Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, mientras que en Andalucía se esperan fenómenos costeros que tendrán en alerta a varias zonas del litoral.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos en casi toda la Península y Baleares. Las lluvias, que comenzarán por el oeste, se extenderán a lo largo del día hacia el Cantábrico, la meseta norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales.

Las precipitaciones serán más persistentes en el sistema central y en el noroeste, mientras que en los Pirineos nevará a primeras horas por encima de los 1.100-1.300 metros. La cota subirá después hasta los 2.000.

En las Islas Canariasse prevén intervalos nubosos y lluvias débiles en general, que podrían ser localmente fuertes de madrugada en Fuerteventura y Lanzarote. El viento soplará de oeste y suroeste con rachas intensas en zonas altas y más expuestas del archipiélago.

Las temperaturas, por su parte, subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, con un ascenso más destacada en las máximas de las zonas centrales y en las mínimas de la mitad oeste. En el Mediterráneo podrían descender ligeramente las temperaturas nocturnas, y las heladas quedarán restringidas a áreas de montaña del norte, sobre todo en los Pirineos.

El viento predominará del sur y sureste en la Península y Baleares, y del este en el Cantábrico, Alborán y Estrecho, soplando con fuerza en el litoral atlántico, el Cantábrico occidental y el Estrecho, mientras que será flojo o moderado en el resto.

También podrían formarse nieblas matinales en zonas del norte y este peninsular, así como brumas en Galicia y el Cantábrico.

