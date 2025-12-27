España pendiente del temporal: evacuaciones, inundaciones, fuertes rachas de viento y avisos por todo el país

Los detalles La borrasca está dejando fuertes lluvias, viento y nieve en gran parte del país. Cataluña es la comunidad más afectada, con evacuaciones e inundaciones, mientras el temporal avanza hacia el sur y mantiene en alerta a varias regiones.

Cataluña está sufriendo intensamente el temporal, especialmente en Girona, donde 28 personas han sido evacuadas por lluvias intensas. El Perelló ha visto cómo el agua destrozaba la fachada de una vivienda, mientras que en Sabadell una mujer está en estado crítico tras caerle una farola derribada por el viento. En la costa, el temporal genera un fuerte oleaje, con olas que superan los dos metros en Blanes. El río Tordera está al límite en Fogars de la Selva. La borrasca avanza al sur, afectando a Cádiz y Málaga, y en Ceuta ha provocado inundaciones y numerosas incidencias. La Comunitat Valenciana tiene aviso amarillo por lluvias y tormentas inminentes.

Cataluña se está llevando la peor parte de este fuerte temporal. Como se puede ver en las imágenes, Girona es una de las zonas más afectadas, donde cerca de 28 personas han tenido que ser evacuadas a causa de las intensas lluvias.

En las últimas horas, se han registrado numerosos incidentes tras el paso de la borrasca. En El Perelló, el agua ha destrozado la fachada de una vivienda, y en Sabadell una mujer se encuentra en estado crítico tras caerle una farola encima, derribada por el fuerte viento.

El temporal también azota la costa. El viento golpea con fuerza la playa de la Barceloneta, donde genera un fuerte oleaje en Blanes, en algunos puntos de la provincia las olas superan los dos metros de altura. Ante la gran cantidad de lluvia caída, las autoridades vigilan de cerca el caudal de los ríos, como el Tordera, que baja al límite a su paso por Fogars de la Selva, en Barcelona

La borrasca avanza hacia el sur. En Cádiz, la lluvia cae con fuerza, mientras que en Málaga se mantiene el aviso naranja por precipitaciones intensas. Más al sur, en Ceuta, se han registrado numerosas incidencias. El agua ha inundado varias calles, dificultando el paso de los coches, y los bomberos han tenido que intervenir en algunas viviendas para achicar el agua acumulada.

Por otro lado, en la Comunitat Valenciana se ha activado el aviso amarillo, ya que en las próximas horas se esperan lluvias fuertes y tormentas.

