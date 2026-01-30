La AEMET alerta de peligro de aludes "limitado" en los Picos de Europa por nieve reciente y placas de viento

Los detalles La Aemet sitúa en nivel 2/5 el peligro de aludes este fin de semana en los Picos de Europa. La presencia de nieve reciente, viento fuerte y capas débiles obliga a extremar la precaución en alta montaña.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa correspondiente a este fin de semana, en el que se establece un nivel de peligro limitado (2/5) fuera de las pistas balizadas.

El parte alerta de la presencia de nieve reciente, placas de viento y capas débiles en el manto nivoso, factores que obligan a extremar la precaución en las actividades de alta montaña. Según el informe, la nieve es continua a partir de unos 1.400 metros, con espesores muy variables debido a la acción del viento. Entre los 1.800 y 1.900 metros, el manto alcanza entre 70 y 130 centímetros, mientras que a 2.100 metros puede situarse entre 100 y 200 centímetros, e incluso superarlos en hoyas y ventisqueros.

El manto presenta una capa superficial reciente —más seca en cotas altas— apoyada sobre estratos de distinta dureza, con costras de rehielo y capas de nieve facetada de baja cohesión, que pueden actuar como planos de deslizamiento. Para este viernes, el BPA describe una situación marcada por nevadas débiles y viento fuerte del oeste y suroeste. Aunque no se esperan grandes acumulaciones, existe la posibilidad de pequeñas coladas en laderas inclinadas no purgadas.

El viento favorecerá la formación de placas de viento en orientaciones norte y este, especialmente en zonas próximas a crestas y collados. Además, algunas placas antiguas podrían apoyarse sobre capas débiles persistentes situadas a poca profundidad, susceptibles de romperse con cargas ligeras, como el paso de un esquiador. Este escenario podría dar lugar a aludes de tamaño mediano, con capacidad para enterrar a una persona.

La previsión meteorológica para el viernes apunta a cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones en forma de chubascos, ocasionalmente de nieve granulada. La cota de nieve, inicialmente entre 1.200 y 1.400 metros, descenderá hasta los 700 metros al final del día. Las temperaturas bajarán de forma moderada y el viento soplará muy fuerte, con rachas que podrían ser huracanadas en cotas altas.

Para el sábado 31, el nivel de peligro se mantiene en 2/5, con un escenario similar, marcado por la presencia de nieve reciente y placas de viento, sin incrementos significativos por acumulación. El domingo, la cota de nieve ascenderá hasta unos 2.000 metros, lo que favorecerá un manto más húmedo y podría provocar pequeñas purgas de nieve húmeda, puntualmente de tamaño mediano. El viento continuará siendo un factor determinante.

El BPA recuerda que, aunque el nivel de peligro sea limitado, la ausencia total de riesgo no existe cuando hay nieve en montaña. Incluso aludes de tamaño 1 y 2 pueden causar daños graves. La Aemet subraya que estos boletines se elaboran a partir de observaciones y modelos disponibles en el momento de su emisión, por lo que las condiciones reales pueden variar. Por ello, es imprescindible adaptar itinerarios, horarios y decisiones a las condiciones sobre el terreno.

El Boletín de Peligro de Aludes es una herramienta clave para la planificación de actividades invernales en los Picos de Europa, uno de los macizos más abruptos de la península y especialmente expuesto a la formación de placas de viento. Tanto la Aemet como el Parque Nacional recomiendan consultar el BPA antes de cualquier salida y mantener una actitud prudente y flexible ante los cambios meteorológicos y del estado del manto nivoso.

