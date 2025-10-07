Zurich, dueña del 5% del Banco Sabadell, no acudirá a la OPA del BBVA

Los detalles "La oferta actual no constituye una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell más allá de las perspectivas individuales de la compañía", asegura un portavoz de la aseguradora al medio 'Bloomberg'.

La oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell enfrenta un nuevo obstáculo. Zurich Insurance Group AG, que posee casi el 5% del Sabadell, ha declarado que rechazará la oferta del BBVA, considerándola poco atractiva para los accionistas. Zurich, que mantiene una empresa conjunta con Sabadell para la venta de seguros, es el segundo mayor accionista después de BlackRock. El 10 de octubre finaliza el periodo de canje, una semana decisiva para la OPA. Mientras algunos accionistas, como el empresario mexicano David Martínez, han aceptado la oferta, el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, sugiere esperar una posible segunda oferta.

Nuevo varapalo para los planes de OPA del BBVA por Banco Sabadell. Según informa 'Bloomberg', Zurich Insurance Group AG, propietaria de casi el 5% del Sabadell, ha asegurado que rechazará la última oferta del BBVA.

Un portavoz de la aseguradora argumenta al citado medio que esta oferta "no constituye una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell más allá de las perspectivas individuales de la compañía". La firma suiza opera una empresa conjunta con Sabadell, a través de la cual vende seguros.

Así, la aseguradora deja claro que "no tiene intención de acudir al proceso actual de oferta pública voluntaria". Zurich solo está por detrás de BlackRock (7,2%) en volumen accionarial, siendo considerada por el Sabadell como uno de sus socios de "interés estratégico".

Una semana clave

El 10 de octubre acaba el periodo de canje para los accionistas de Sabadell, lo que convierte esta semana en decisiva, ya que suele ser cuando más adhesiones suelen darse a las OPAS. El empresario mexicano y consejero en Sabadell David Martínez ha decidido acudir a la oferta con su 3,86% del capital del banco catalán.

Los mayores accionistas del Sabadell después de los tres mencionados son Dimensional Fund Advisors, con un 2,873%; UBS, con un 2,811%, Norges, con un 2,177% y Amundi, con un 1,271%, siendo también su socio en gestión de activos.

Los accionistas minoritarios suponen "más del 40%" del capital, según los gestores del Banco Sabadell, que aseguran que "menos del 1%" de ellos ha canjeado, mientras que BBVA afirma que "casi un tercio de la base accionarial depositada" en Sabadell, en referencia a los minoritarios, ya ha aceptado la OPA e insiste en que superará el 50% del capital, según su presidente, Carlos Torres.

Mientras Torres defiende acudir a la OPA, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, pide a sus accionistas esperar a una segunda posible oferta esperando que si BBVA no alcanza el 50% y se queda por encima del 30% podría lanzar una segunda OPA obligatoria por el 100% del capital de Sabadell y a un precio igual o superior, un escenario "incierto", según Torres.

