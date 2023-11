Ganarse la vida conectándose en directo o subiendo vídeos a una plataforma de redes. Es lo que hace, por ejemplo, Xabyer Cámara, activista e influencer contra la gordofobia. "Recibimos remuneración a través de las marcas y a través de las visualizaciones. Depende de qué plataforma", explica este creador de contenidos.

Por eso, si la plataforma cerrase su canal, perderían sus ingresos y esto, para los sindicatos, constituye un despido improcedente. Por eso, desde UGT han demandado a YouTube por desmonetizar el canal 'Último Bastión', con más de 18.000 seguidores. "Tenía un contrato, unas relaciones acordadas con el canal, en el que te comprometes a un tipo de ingresos relacionados con un tipo de creación de contenidos, en un tiempo concreto", defiende la secretaria confederal de la organización sindical, Patricia Ruiz.

Una denuncia pionera que, para los sindicatos, tiene precedente en la sentencia de los 'riders', considerados autónomos cuando no lo son. Así, piden que un youtuber "sea reconocido como un trabajador", en vez de "como un falso autónomo o como un emprendedor".

A preguntas de laSexta, Google España niega que estos creadores sean empleados de YouTube. Algo en lo que coinciden expertos en derecho laboral como José Antonio Otero, que sostiene que "no hay ninguna obligación de que vayan publicando": "YouTube es totalmente libre, no existe una relación laboral", defiende .. ahora, en derecho laboral no hay que descartar nada.

La pregunta es si existe relación laboral suficiente o no, como para considerar a los influencers trabajadores por cuenta ajena de sus plataformas.