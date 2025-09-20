El precio de los alimentos se duplica: ¿a cuánto sale la compra semanal?

Los detalles Visitamos un mercado para comprobar de primera mano cómo han subido los precios de algunos alimentos que forman parte de nuestra cesta de la compra, como el pescado, la fruta y las verduras.

Muchas familias aprovechan el fin de semana para ir a mercados para hacer la compra semanal o mensual, y a los gastos que hay este mes, como la vuelta al cole, se une el aumento del precio de algunos productos básicos. "Nosotros vendemos el lenguado a 17,80 euros y ahora cuesta 38, y la merluza que la tenemos entre 7,80 y 8,90 euros ha subido a 15", señala una pescadera.

La mayoría coincide en que donde más se nota el aumento de los precios es en las frutas y en las verduras. El kilo de naranjas cuesta casi cuatro euros, lo que supone un euro más que hace unas semanas, mientras que la judía verde está a casi 10 euros el kilo, aunque esta semana ha llegado a costar hasta 14. Además, una carne que antes podía costar cuatro euros, ahora se puede encontrar por hasta 12.

Terminamos el recorrido por un mercado con un producto que también ha aumentado su precio, el atún en lata, que antes costaba 1,60 y ahora está por 2,10 euros.