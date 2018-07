Polémica por el alquiler de yates como viviendas: hasta 500 euros por una noche en puertos de la Comunidad Valenciana

Los hoteles valencianos han alertado de los riesgos de esta nueva forma de competencia desleal. "En esas embarcaciones nos consta que se está dando comida, está fuera de control", ha afirmado Luis Martí, presidente de la 'Confederación de Empresas Turísticas de la Comunidad Valenciana'.

También las empresas que alquilan barcos de forma reglada denuncian intrusismo. En este sentido, Emilio Ferrer, socio de 'Nautic Blue' ha señalado que "hay un intrusismo brutal en el sector". "Hay una forma legal de que el cliente venga a dormir al barco con sus seguros en vigor. El problema es que hay mucho particular que lo alquila de forma ilícita", ha añadido.

Estos apartamentos flotantes no se encuentran estrictamente en suelo valenciano y, por tanto, no se les puede aplicar la normativa de alquiler turístico todavía. "Lo que no podemos permitir es actividades que entren en clara competencia desleal respecto al sector que sí que tributa, da la cara y genera empleo", ha asegurado Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana.

La futura normativa valenciana de alquiler turístico se tendrá que adaptar a las nuevas experiencias vacacionales.