Muga 2021 es elegido como el mejor vino del año por 'Wine Spectator' y consolida su liderazgo internacional

Muga 2021 ha sido reconocido como el mejor vino del año 2025 por 'Wine Spectator'. La prestigiosa revista norteamericana le ha otorgado uno de sus máximos galardones anuales, reconociendo a una referencia que aúna excelencia enológica y fidelidad al origen, dentro de una categoría que agrupa vinos cuyo importe no supere los 40 dólares en su precio de venta al público en Estados Unidos.

Cada año, en la selección 'Wine Value of the Year', el equipo editorial de 'Wine Spectator' identifica aquellos vinos que destacan por expresar con claridad el carácter de una denominación o variedad, mantener volúmenes relevantes y una amplia disponibilidad, y optimizar los procesos en viñedo y bodega sin comprometer la calidad final.

En esta última ocasión, ha situado a Muga 2021 a la cabeza del listado, como el vino que mejor ejemplifica este equilibrio a escala global.

Según ha informado la bodega, se trata de un vino elaborado a partir de variedades autóctonas —tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano— y fermentado en tinas de roble, que envejece durante 24 meses en barricas elaboradas en la propia tonelería de la bodega, formadas en un 80% de roble francés y un 20% de americano.

Al proceso, le sigue un mínimo de 12 meses de afinamiento en botella, lo que refleja la combinación de tradición, control técnico y precisión que define el estilo de la casa.

Otras distinciones

Situada en el emblemático Barrio de la Estación de Haro de La Rioja, Bodegas Muga es una empresa familiar con casi cien años de historia. La publicación ha reconocido a la bodega en más ocasiones. Por ejemplo, en 2024, situó la añada 2020 de este mismo vino como el mejor español en el ranking de los 100 mejores del mundo.

En 2025, Aro 2021 también encabezó la lista de "Top Wines" (mejores vinos de gama alta) de Rioja, en el que estaban incluidos otros vinos de la bodega como su gran reserva, Prado Enea 2016, o su rosado 2023.

Juan Muga, director comercial y de marketing de Bodegas Muga, ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que "supone una enorme satisfacción porque pone en valor un modelo de trabajo basado en la constancia, la coherencia y el respeto al origen, pero también en la capacidad de nuestros vinos para conectar con consumidores de todo el mundo".

"Para nosotros, es un impulso para seguir construyendo marca a largo plazo, fieles a la esencia de Rioja y al compromiso con la calidad que nos ha acompañado desde siempre", ha declarado.

Por su parte, el enólogo de Bodegas Muga, Pablo Orio, ha subrayado que Muga 2021 es "un vino con identidad propia y capacidad de emocionar en cada sorbo". "La cosecha 2021 de Muga representa la expresión más fiel de nuestro terroir y nuestra visión de Rioja: tradición, precisión y un compromiso constante con la calidad", ha añadido.

Con esta distinción, Bodegas Muga se sitúa al frente de una selección internacional que incluye vinos procedentes de países como Francia, Italia, Nueva Zelanda, Uruguay y Estados Unidos, según el listado "Top 10 Wine Values of 2025" de 'Wine Spectator'.

