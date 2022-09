Los Presupuestos ya están presentados y ahora el Gobierno necesita para sacarlos adelante, apoyos suficientes de la oposición. "Ya los iremos presentando e iremos convenciendo", afirma un confiado Montoro.

Al Ejecutivo no le basta con Ciudadanos y el líder de la formación naranja, Albert Rivera, pincha al PSOE para que recapacite su negativa: "He escuchado a Pedro Sánchez en el 'no es no', pero las últimas encuestas dicen que al PSOE no le va tan bien con el 'no es no', porque está bajando y bastante".

Los socialistas dicen que reciben los Presupuestos con preocupación porque, según su portavoz, recortan el gastos social a quienes más lo necesitan. Margarita Robles avisa a Rajoy: "Si no consigue apoyos suficientes presentaremos una moción de confianza".

Por su parte, Podemos también carga contra las cuentas del Ejecutivo, y es que para Irene Montero "son una tomadura de pelo, pero la gente no es tonta y sabe que estos Presupuestos impiden que la recuperación llegue al bolsillo de la gente".

El debate de Presupuestos será el 25 y 26 de abril, cuando Rajoy necesitará sí o sí al PNV, pero los nacionalistas vascos no apoyarán las cuentas con el 155 en vigor en Cataluña.

El tiempo corre en contra porque el Parlament tiene hasta de tope el 22 de mayo para intentar formar gobierno. La hipótesis es que si se consigue, el 155 desaparecería y el PNV podría replantearse apoyar los Presupuestos.