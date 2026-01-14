Montero traslada a las comunidades que será voluntario aplicar al nuevo modelo de financiación del Gobierno

María Jesús Montero y Ángel Víctor Torres presiden el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas

¿Por qué es importante? Las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el que está vigente. La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común, según la ministra de Hacienda.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación, que la mayoría de ellas rechaza, será voluntaria.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que Montero ha trasladado esta circunstancia a los representantes de las comunidades que asisten al Consejo de Política Fiscal y Financiera que este miércoles debate en Madrid la propuesta de financiación planteada por el Gobierno central.

Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, de acuerdo con una prerrogativa que no es nueva sino que ya aparece en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, aprobada en 2009.

La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema-, según las cifras facilitadas el pasado viernes por la propia ministra de Hacienda.

Además, la vicepresidenta del Gobierno también ha comunicado a los representantes de las comunidades que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera está reunido en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid en una reunión que ha comenzado a las 10:30 horas, con nulas perspectivas de consenso acerca del modelo de financiación planteado por el Gobierno y acordado previamente con ERC, de acuerdo con lo avanzado por las distintas comunidades.

Únicamente la consejera catalana de Economía y Finanzas ha mostrado, en declaraciones a la prensa a su llegada al Ministerio de Hacienda, una buena disposición hacia el nuevo sistema, mientras todas las comunidades gobernadas por el PP y al menos Castilla-La Mancha entre las socialistas, han expresado su rechazo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.