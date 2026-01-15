Los matices de Junqueras sobre la nueva financiación autonómica complica el mantra del Gobierno de "todos ganan"

¿Qué ha dicho? Si ya de primeras las autonomías salieron en bloque a rechazar la propuesta de Hacienda, excepto Cataluña, que el líder de ERC asegure que "es tan bueno para Cataluña que da rabia" no ayuda.

El Gobierno sigue empleándose a fondo este jueves para tratar de vender su modelo de financiación autonómica. Lo hace bajo el argumento de que todas las comunidades dispondrán de más dinero, pero solo si se aprueba. Por el momento, ninguna, salvo la catalana, ha apoyado un modelo que en palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, es tan bueno para Cataluña que las demás están rabiando.

"Es buen modelo para el país. Todo el mundo gana, nadie pierde". Se trata del mantra que esgrimen desde el Ejecutivo ante las continuas críticas al modelo pactado por el presidente Pedro Sánchez con los republicanos catalanes. Si bien las primeras son las palabras de la vicepresidenta primera y minsitra de Hacienda, María Jesús Montero, socialistas como la ministra de Universidades, Diana Morant, o el de Justicia, Félix Bolaños, tampoco han dejado de repetirlo.

Un discurso compartido por ERC hasta ahora, puesto que este jueves ya han aparecido matices: "Cataluña obtiene algunos elementos que son del todo singulares", ha subrayado Junqueras en la televisión pública catalana. Un altavoz nada casual porque, según el su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, tiene el poder de influir en la posición de Junts per Catalunya: "La derecha depende de lo que diga la tele catalana", ha asegurado el vocal.

Un rechazo que llega también del Partido Popular (PP) y que desde el Gobierno aseguran es "dictado de Génova" mientras que desde ERC consideran que "es tan bueno para Cataluña que da rabia". Tanta rabia que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no había quien la parara con los calificativos como "conchabeo", "corrupción de Estado", "chantaje", "ilegalidad", "privilegios", "impunidad" o "robo".

Y es que para la 'popular' madrileña perjudicar a Madrid "es la gran obsesión, el sueño húmedo de los independentistas". No obstante, para el PP el Gobierno y, sobre todo, Montero también tiene los suyos: "No es sorprendente que en siete años y medio no hayan hecho nada y lo hagan ahora cuando ella se va a las elecciones", ha considerado este jueves el secretario de Hacienda 'popular', Juan Bravo.

De vuelta a Madrid, cabe no olvidar que Ayuso ha llegado a considerar que sus servicios públicos se verán afectados: "No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios públicos en Madrid, que quizás es lo que están buscando para ponernos la pancarta y que siga el negocio corrupto.

Eso sí, es importante aclarar que una cosa es denunciar la desigualdad de un sistema que el Gobierno ha pactado primero con ERC y otra sostener que por su culpa no habrá dinero para pagar los servicios públicos. Palabra de Isabel Díaz Ayuso, la misma que lleva años consolidando la privatización de la Sanidad.

