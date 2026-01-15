La inflación se modera en diciembre al 2,9% y la de los alimentos remonta hasta el 3%

Los detalles El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves el dato de inflación adelantado hace dos semanas, recudido en una décima en el mes de diciembre tras el abaratamiento de los carburantes.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en diciembre se moderó al 2,9% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta reducción se debe principalmente al abaratamiento de los carburantes y a una menor subida de los paquetes turísticos. El transporte fue el grupo más influyente en esta moderación, con una tasa anual del 1,8% gracias a la caída de precios de carburantes y lubricantes. La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó al 3% por el encarecimiento de legumbres y aceites. La inflación subyacente se mantuvo estable en 2,6%, cumpliendo con el objetivo del BCE.

El índice de precios de consumo (IPC) se ha moderado una décima en diciembre hasta al 2,9 % interanual para cerrar el año tal y como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística este jueves, ratificando así el dato adelantado hace dos semanas.

Una reducción que se producido debido principalmente al abaratamiento de los carburantes, pero también la menor subida de los paquetes turísticos. El grupo que más ha destacado por su influencia en la moderación de la inflación fue el del transporte, cuya tasa anual se ha frenado medio punto, hasta el 1,8 %, debido a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la subida en diciembre de 2024.

Mientras tanto, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se sitúa en el 3% en el último mes del año, lo que supone un aumento de dos décimas con respecto a noviembre justificado por el encarecimiento de legumbres y aceites.

Por otro lado, la inflación subyacente en diciembre, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, se mantiene estable en el 2,6% en el que estuvo en el mes de noviembre. Eso sí, este 2025 ha bajado con respecto al año anterior, lo que hace que España haya cumplido con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.