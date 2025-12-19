Google se libra de la sanción de la CNMC por un posible abuso de posición sobre las editoriales y agencias de noticias españolas

Sí, pero La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) seguirá vigilando a la multinacional para que cumpla con los compromisos de transparencia adquiridos.

Google ha evitado una sanción por un posible abuso de posición dominante sobre editoriales y agencias de noticias españolas tras dos años de investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La CNMC investigaba si Google presionaba a estas empresas al incluir sus noticias en sus plataformas. Finalmente, el expediente se cerró sin sanción, ya que Google adquirió compromisos para aumentar la transparencia en las negociaciones con los editores. Estos compromisos incluyen informar sobre la metodología de remuneración y establecer plazos claros para negociar acuerdos. La CNMC seguirá vigilando el cumplimiento de estos compromisos durante cinco años.

De esta manera, la CNMC concluye el expediente sin sanción, tras aceptar los compromisos que adquirió la empresa tecnológica este mes de marzo para resolver los problemas de competencia detectados, unos compromisos cuyo cumplimiento serán vigilados por la Dirección de Competencia.

El organismo supervisor investigaba si Google se aprovechaba de su posición de dominio en sus negociaciones con los editores para incluir sus noticias en Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase. Google, según Competencia, "podría haber estado imponiendo condiciones no equitativas y explotando su dependencia económica, ya que sus servicios son un canal muy importante para que los usuarios accedan a los contenidos digitales de los editores".

Pero, los compromisos adquiridos por la empresa este mes de marzo considera que "aumentan la transparencia de las negociaciones de la remuneración de los editores y las adecuan a las leyes españolas".

Esos compromisos, presentados por Google el pasado 19 de marzo y que tendrá que cumplirlos durante cinco años, pasan por la obligación de informar a los editores sobre la metodología y parámetros de cálculo de la remuneración y sobre los ingresos publicitarios relevantes.

También, por establecer plazos y fases claras para la negociación de los acuerdos para el uso de sus publicaciones de prensa (ENP), y por la revisión anual de la oferta económica, con opción para los editores de aceptar la actualización o mantener las condiciones previas. Además, se compromete a la limitación del alcance de las licencias, a la eliminación de cláusulas disuasorias, y también a no tomar represalias contra los editores por limitar el uso de sus contenidos o por no alcanzar un acuerdo.

Estos son algunos de los acuerdos que ha avalado Competencia, y por los que ha decidido que el procedimiento se resuelva mediante "terminación convencional, sin declaración de infracción ni imposición de sanción" e incorporando los compromisos de Google como vinculantes.

El expediente se inició tras una denuncia que presentó el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) contra Google ante la CNMC. En marzo de 2023, la CNMC inició la investigación contra Google por la posible imposición de condiciones comerciales no equitativas a los editores en la negociación y suscripción de los acuerdos de licencia para el uso de sus publicaciones de prensa ('ENP' y 'GNS').

Además, la CNMC investigaba si los hechos podrían distorsionar el funcionamiento normal del mercado, y si perjudicaba al interés general por vulnerar disposiciones legales o aprovechar de forma indebida situaciones en las que otras empresas dependen económicamente de su posición. Y es que a través de Google Search, Google News, Google Discover y Google News Showcase muchos usuarios acceden a las noticias que publican los medios de comunicación. Pero, la CNMC ha entendido que estos compromisos son "adecuados y protegen el interés publico".

