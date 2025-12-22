Ahora

El Gobierno convoca 17.986 plazas de empleo público para la Administración General del Estado

Los detalles La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado las convocatorias este lunes en el Boletín Oficial del Estado como parte de su hoja de ruta orientada a promover un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo".

El Gobierno ha convocado 17.986 plazas de ingreso en distintos cuerpos de la Administración General del Estado en la modalidad de turno libre y promoción interna, según ha informado este lunes el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado las convocatorias este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como parte de su hoja de ruta orientada a promover un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo" y atraer el talento "mediante procesos selectivos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Estos cuerpos y escalas son los de administrativos y técnicos auxiliares de Informática (C1), auxiliares de la Administración (C2), gestión de la Administración civil del Estado y de gestión de sistemas e informática de la Administración del Estado (A2).

En concreto, para el Cuerpo General Auxiliar se han convocado 1.700 plazas de turno libre (156 para el cupo de discapacidad) y 720 para promoción interna y para el Cuerpo General Administrativo se ofrecen 2.512 plazas (230 para cupo de discapacidad) y 6.178 de promoción interna.

Para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática habrá 1.030 plazas (186 para el cupo de discapacidad) y 340 de promoción interna y en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado se convocan 1.356 plazas (266 para reserva de discapacidad) y 2.950 para promoción interna.

Y para el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, un total de 680 plazas y 520 de promoción interna.

