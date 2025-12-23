Ahora

El Gobierno congela las cuotas de los autónomos para 2026 y mantiene las de 2025

El contexto El último Consejo de Ministros del año también ha aprobado la prórroga de las ayudas al transporte y el nuevo abono único de 60 euros. Además, las pensiones mínimas subirán al menos un 7% en 2026 y las no contributivas lo harán un 11,4%.

El Gobierno ha congelado para 2026 las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos, de forma que se mantienen las de 2025, según ha anunciado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la nueva portavoz del Gobierno ha explicado que el real decreto aprobado incluye las tablas de cotización de los autónomos para 2026 "que no sufre cambios respecto a 2025", así como la actualización de las bases de cotización del sistema de Seguridad Social.

"La protección social de los autónomos está indisolublemente unida a sus cotizaciones, que van directamente a esta protección social", ha dicho la ministra, que ha añadido que siguen "trabajando con el colectivo", que se reveló ante una propuesta de subida para el próximo año que fue retirada por el Gobierno.

Seguimos ampliando la información.

