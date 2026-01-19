El Eurogrupo elige al croata Boris Vujcic para suceder a al español Luis De Guindos en el BCE

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos durante la inauguración de la XVI edición del Spain Investors Day celebrada la semana pasada en Madrid

El nombramiento todavía debe ser confirmado primero por los ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) y después por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque tras haber consultado al Parlamento Europeo y al propio banco emisor.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) eligieron este lunes al croata Boris Vujcic, actual gobernador del banco central de su país, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de este año, según han confirmado a EFE fuentes comunitarias.

Boris Vujcic (Zagreb, 1964), economista y profesor universitario, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los bancos centrales que comenzó en 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia y que dio un paso más en el año 2000 cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad.

Doce años más tarde, en 2012, subió al máximo peldaño del Banco de Croacia como gobernador, cargo que ocupa en la actualidad. Era, por tanto, el director del banco central nacional cuando su país asumió el euro como moneda propia el 1 de enero de 2023.

Un 'halcón' al frente del BCE

Considerado como un 'halcón' en la jerga monetaria (a favor de una política monetaria más restrictiva y dura para contener la inflación), el croata se ha impuesto a los otros cinco candidatos que presentaron sus candidaturas para ser a partir del 1 de junio de este año el 'número dos' de la francesa Christine Lagarde. El resto de aspirantes eran el portugués Mário Centeno, el finlandés Olli Rehn, el letón Martinš Kazaks, el estonio Madis Müller y el lituano Rimantas Šadžius.

De esta forma, España perderá su silla en el Comité Ejecutivo del instituto emisor y no podría recuperarla hasta al menos un año después, en junio de 2027, cuando tocará renovar el puesto que ahora desempeña el economista jefe Philip Lane.

Las siguientes renovaciones no llegarían hasta noviembre de ese mismo año, mes en el que finaliza el mandato de Lagarde como presidenta del BCE, o enero de 2028, momento en el que la alemana Isabel Schabel tiene que abandonar su puesto en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria.

El nombramiento todavía debe ser confirmado primero por los ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) y después por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque tras haber consultado al Parlamento Europeo y al propio banco emisor, aunque sus dictámenes no son vinculantes.

De hecho, el Eurogrupo ha desoído la recomendación que la pasada semana emitió la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que tras escuchar a todos los candidatos a puerta cerrada sugirió elegir al letón Kazaks o al portugués Centeno.

