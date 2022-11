¿Qué son los 'gastos hormiga'? Sencillo: Gastos que hacemos día tras día que son evitables y suman miles de euros al año. Un ejemplo: podemos pensar que tomar un café al día supone un gasto insignificante. Pero si hacemos cuentas… Un euro al día por cinco días laborables ya son cinco euros a la semana. Eso haría un total de 260 euros al año.

Lo mismo pasa con otros conceptos. Los gastos bancarios, que podrían suprimirse, pueden ascender a más de 500 euros, excesos en telefonía e internet, otros 500 euros, gastos del hogar que no son necesarios casi 1.000, los snacks en el trabajo, casi 300… Y así miles de euros que los españoles podríamos ahorrar cambiando nuestros hábitos de consumo.

Los vicios también son 'gastos hormiga'. España es el segundo país mundial en consumo de tabaco. Si se dejan estos vicios, como también lo es el alcohol, los españoles podrían ahorrar cientos de euros Por ejemplo, si se reduce a la mitad el consumo de tabaco se pueden ahorrar más de 150 euros, y si se reduce el alcohol, 100 de media.

Una vez concienciados, podemos ahorrar miles de euros con estos pequeños gestos:

- Reducir a la mitad los días que se come fuera de casa

- No comprar café o snacks en el trabajo

- Buscar de forna periódica nuevas tarifas de internet y teléfono que nos rebajen el precio

- Evitar las penalizaciones bancarias, como hacer transferencias que conlleven comisiones o sacar dinero de cajeros que no sean los nuestros

- Comprar menos (o nada) de lotería

- Intentar usar más el trasporte público y ahorrar en gasolina

Para ayudarnos a conseguirlo podemos marcarnos objetivos, como invertir ese dinero ahorrado en un viaje al año.

Estos son algunos consejos para tener un mayor control sobre nuestros gastos:

- Analiza en qué gastas el dinero y hazte un presupuesto: siéntate unos minutos frente a un papel, piensa en qué se te va el dinero mensualmente y haz una lista de lo que son gastos inevitables (como facturas) y los que podrías evitar.

Cuando tengas frente a ti esa lista comienza a pensar cuánto dinero quieres dedicar a esos 'gastos hormiga', qué quieres reducir y haz un presupuesto. Por ejemplo: si tienes 15 'gastos hormiga' y solo quieres gastar 20 euros al mes en ellos, reduce los gastos en algunos y elimina otros.

- Una vez que tengas la lista, no te salgas de ella. No compres por impulso y cíñete al presupuesto que te has marcado.

- Controla tus formas de pago. Intenta ir siempre con el dinero justo al salir de casa, y mucho cuidado con las tarjetas de crédito o débito. Intenta no tener varias y centrarte solo en una. Y lo mejor es llevar dinero en efectivo y evitar usar la tarjeta para evitar el pago de cosas innecesarias.

