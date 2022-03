Desde dentro de los pasillos de un supermercado cualquiera no se escuchan los pitidos de la huelga de transportes. Nada de chalecos amarillos, nada de megáfonos, nada de las estridencias que sí se han visto a lo largo y ancho de nuestro país en los últimos quince días que viene durando –por ahora- el paro.

Pero el ruido generado ha estado al borde de generar un colapso en varias de las industrias patrias más relevantes y ha llevado a los supermercados españoles a situaciones inéditas.

Aunque no a todos.

Ante los metros y metros de lineales vacíos en algunas de las superficies, a tan sólo un puñado de kilómetros, en la misma ciudad, la realidad puede ser radicalmente diferente: estantes con todo tipo de género, atestados de posibilidades, sin necesidades de repuesto, sin que nada falte.

laSexta.com lleva a cabo el experimento de visitar establecimientos de distritos con diferentes niveles de renta –Usera y Chamartín, ambos en Madrid capital, respectivamente el que menos poder adquisitivo maneja de media y el que más- para atestiguar lo que diversos expertos venían alertando: el nivel de renta tiene mucho que ver con –a ratos psicosis, a ratos realidad- del desabastecimiento.

Locura por la leche

Quizás la primera diferencia que puede diferenciar los mercados en uno y otro rincón de la ciudad de Madrid es el tamaño de la tienda. La superficie difiere: en la zona de Orcasitas es más común encontrar grandes locales; en Hispanoamérica, todo lo contrario: tiendas más pequeñas, de apenas unos cuantos pasillos.

Una de las principales consecuencias del paro que convocó el pasado 14 de marzo la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional -asociación sin representación en la patronal del sector- en protesta por la subida del combustible fue la falta de suministros.

Pero la leche fue el objeto de deseo desde el minuto uno: desde el arranque de los tumultos, el sector lácteo avisó de las dificultades que estaban viviendo para producir y distribuir.

Sin falta de nada en Usera

No es así en Usera. “Este fenómeno del acopio ocurre por el miedo de la gente, por la incertidumbre -que se ve reforzada porque ya lo sentimos con la pandemia y que son miedos que se terminan autocumpliendo-”, alumbra el economista Pedro Rey, profesor de Economía del Comportamiento en ESADE, cuando laSexta.com pregunta.

“Ahora pasa con más fuerza, porque ya no es que nos los cuenten nuestros abuelos, sino que está todo demasiado reciente. Esto hace que los miedos se contagien y que empiecen por un poco de gente que hace acopio y que los que no tenían esa intranquilidad, se contagien y también empiecen a escasear productos”, explica.

Sólo hace falta un paseo por los supermercados para constatarlo. En los pasillos del primer supermercado visitado en Usera, colindante con la Avenida de Rafaela Ybarra, el único producto que falta de manera visible son algunos frescos muy puntuales, como el calabacín o las bolsas de distintos tipos de brotes.

Compras pequeñas de todo, pero sin arrasar

Lo mayoritario, a esta hora de un día laborable, a mediodía, con un flujo sostenido de clientela, que no atesta el local pero donde no se encuentra ni un sólo pasillo vacío, son compras pequeñas, en cesta, con ningún carro lleno a rebosar. Lo que sí se ven son a trabajadores recogiendo productos para pedidos online, más amplios.

En ambos casos, arrasa la leche pero no falta. Tampoco hay escasez ni de aceite de oliva, ni de girasol.

“Es un proceso muy complejo. Esto desconcierta a los supermercados. En una sociedad donde las clases sociales tienen que ver con las formas de consumo -dime qué consumes y te diré qué eres-, pero también con el estilo de consumo, esto se trata de un proceso de desubicación, de estructuras, de colectivo como grupo y de objetos para todos”, saluda al otro lado del teléfono el antropólogo José Luis Anta, también profesor de Antropología Social en la Universidad de Jaén.

El sentimiento de colectividad

La pulsión que lleva a que la situación sea la radicalmente opuesta a apenas diez kilómetros de distancia está clara, a sus ojos. Porque en una gran superficie cercana al Paseo de La Habana no hay tiempo para el poco repuesto que pueden ofrecer los dependientes de un supermercado ante unos lineales de varios metros de largos vacíos de cualquier tipo de leche.

Aquí se reponen algunos cartones de leche e inmediatamente vuelan. Se contagia quien pasa por delante y no tenía pensado pillar nada: antes de que falte, aprovecho, según se intuye del pensamiento reflejo.

El profesor Anta no tiene dudas: “¿Cómo te vas a llevar todos los yogures tú, toda la leche disponible tú, ni aunque tuvieras 20 niños? ¿Qué es lo que estamos comprando, aceite de girasol, leche… o un estilo de vida miedoso?”.

“No es un miedo real, es miedo de lo que no hay. Los supermercados además se mueven por estilos de compra. Lidl, Aldi, Mercadona, Dia. No sólo son estilos de vender, no sólo de compra. El supermercado de Corte Inglés es un gran ejemplo. Es un festival”, ejemplifica.

Una psicosis que podría haber sido al revés

Diseccionada la situación, podría parecer de perogrullo: que hubiera mayor desabastecimiento en los barrios de clase alta porque son quienes se pueden permitir hacer acopio, y en los barrios humildes la gente compra y vive al día. Pero no.

Este comportamiento desigual podría haber sucedido igual... pero hacia el otro lado de la balanza. Que quien sobreacumulase no fuera quien puede disponer de más margen de maniobra: la clase más pudiente.

“La gente con más capacidad puede permitirse ser más previsora y dejarse llevar”, analiza el economista Rey, “si bien no necesariamente la renta más baja es quien puede controlar sus sesgos más”.

La gente más adversa al riesgo, más sensible ante la fluctuación de la economía, y que “más se deja llevar por el comportamiento mimético” puede ser de clase baja. Aunque no se lo pudiera permitir.

“Pero la evidencia indica hay más un efecto de capacidad de renta y almacenaje. Cuando vives constantemente en una situación más precaria, al día, puedes dejarte llevar. Pero quien lo hace lo está haciendo por sí mismo porque no piensa en el grupo”, sostiene Pedro Rey. Y el sentimiento de colectividad suele estar más desarrollado en los barrios humildes.

Por qué la leche

¿Por qué la leche, los lácteos? ¿Tememos quedarnos sin desayuno? “Son productos muy concretos: bienes básicos, y son cosas que ocupan mucho volumen. Esto de hacer acopio de productos es por un sesgo psicológico: la gente ante un acontecimiento sobre el que no tiene control (desabastecimiento por huelga) sigue teniendo la necesidad de sentir que hace algo”, sonríe Rey.

Aunque es contraproducente, porque al comprar “creas un problema que no tenía por qué existir”. “Y por el volumen, psicológicamente sientes que estás haciendo más. Te ocupa media casa y 'te quedas tranquilo porque estoy siendo previsor'”, guiña el profesor de ESADE.

De hecho, la paralización de la cadena de suministro ha afectado especialmente al abastecimiento de productos como la carne, leche o pescado. Todos son abultados en su almacenaje. Así, la Asociación Supermercados (ACES) ha explicado que, desde el 14 marzo, tanto productores como vendedores ya han alcanzado pérdidas por valor de 600 millones de euros.

Poco a poco, las aguas vuelven a su cauce, el paro del transporte ha quedado reducido a un puñado de irreductibles y la producción de las fábricas irá recuperando su ritmo. Aunque se seguirá notando en las próximas semanas, ya no habrá quien pueda tener miedo de no beber su café con leche del desayuno. Sea en el barrio que sea.