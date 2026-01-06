Una dependencia mínima del petróleo y el sector financiero: los intereses españoles en Venezuela

Las cifras El petróleo es el 94% de lo que importamos de Venezuela y sostiene en gran medida la relación entre ambos países, aunque la dependencia es mínima, porque supone solo el 2% de todo el crudo que compra España.

El sector petrolero venezolano tardará año y medio en reconstruirse, según Trump en una entrevista con NBC. Repsol, la empresa española más expuesta en Venezuela, arriesga hasta 13.000 millones de euros. Otras empresas como BBVA y Mapfre intentan mantenerse en el país, mientras Telefónica ya anunció su salida. En España, el 94% de las importaciones desde Venezuela son de petróleo, lo que sostiene gran parte de la relación bilateral. Repsol ha experimentado subidas en bolsa del 4%, aprovechando una oportunidad de negocio en Venezuela. BBVA lidera el sector financiero en el país, mientras que Inditex ha reabierto tiendas mediante franquicias tras su retirada en 2021.

Año y medio tardará en reconstruirse el sector petrolero venezolano, según uno de los titulares que ha dejado Trump en una entrevista a la NBC. La empresa española que más se juega en Venezuela es Repsol, en concreto hasta 13.000 millones. Pero hay más, como BBVA y Mapfre, que ya maniobran para poder seguir allí. Otras como Telefónica habían anunciado su marcha del país hace meses.

En España, el foco está puesto en el petróleo porque es el 94% de lo que importamos de Venezuela y sostiene en gran medida la relación entre ambos países. "En la medida en que España no se alinee con la postura y los intereses de EEUU tenemos más que perder que ganar", ha afirmado a laSexta el Rafael Pampillón, consejero del Colegio de Economistas de Madrid.

Aunque, de momento, ante la incertidumbre Repsol registra subidas en bolsa de hasta casi el 4%. "Se les ha abierto una ventana de oportunidad de negocio, de crecer en ese país", señalaba José María Camarero este lunes en 'Al Rojo Vivo'. Eso sí, la dependencia española es mínima, porque supone solo el 2% de todo el crudo que compramos.

Otro sector importante es el financiero, el BBVA es líder en Venezuela, donde representa el 16% del mercado total, y ahora ha puesto en marcha un plan para poder seguir operando en el país. No es el caso de Telefónica, que ya anunció su salida de Venezuela en noviembre. "El Gobierno venezolano le debe dinero a Telefónica, y eso parece que es difícil de cobrar", ha apuntado Pampillón.

La crisis económica del país ha deteriorado las relaciones comerciales en los últimos años. Es lo que pasó también con Inditex, que dejó de operar en 2021, aunque en los últimos meses ha reabierto tiendas a través de franquicias.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.