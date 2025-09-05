La CNMV autoriza la OPA de BBVA sobre el Sabadell y deja la decisión final en manos de los accionistas

Los detalles El BBVA mantiene sin cambios la oferta de contraprestación a los accionistas del Sabadell: una acción y 0,70 euros por cada 5,5483 acciones del banco catalán.

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autoriza la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell, que entra así en su fase final, donde serán los más de 200.000 accionistas del banco catalán quienes decidan si aceptan la oferta. Un visto bueno que llega sin que el BBVA haya mejorado su última oferta, que mantiene en una acción de nueva emisión más 0,70 euros por cada 5,5483 acciones del Sabadell.

Así lo indica el organismo regulador en un comunicado emitido este viernes, en el que recuerda que la oferta se dirige a la totalidad del capital social del Sabadell, compuesto por 5.023.677.732 acciones. La oferta, reza la nota, es voluntaria y la contraprestación no está sujeta a las reglas sobre el precio equitativo. "En consecuencia, BBVA no ha tomado en consideración los criterios y métodos de valoración de las normas sobre el precio equitativo para las ofertas obligatorias", apunta.

La OPA, puntualiza, está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto del Sabadell, descontando las acciones de autocartera. El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en un día hábil bursátil.

En el folleto, BBVA declara que la oferta no es de exclusión, pero si se cumplen los requisitos para ello ejercitará el derecho a exigir la venta forzosa de las restantes acciones de Banco Sabadell ('squeeze-out') con la misma contraprestación.

En garantía de pago, detalla la CNMV, se han presentado dos depósitos por importe de 701.462.226 euros y un depósito adicional de 2.300.000 euros. La emisión de nuevas acciones de BBVA para la contraprestación ofrecida a los accionistas del Sabadell, recuerda, fue aprobada en una junta general extraordinaria de accionistas en julio del año pasado.