Las quejas por los elevados precios que alcanzan los productos frescos en las vísperas de Nochebuena son ya una tradición tan arraigada como las cenas familiares. laSexta.com ha comprobado su evolución real durante una semana, del lunes 17 al 24 de diciembre. ¿Sube más la carne o el pescado? ¿Cuál es el marisco estrella este año?

Un equipo de periodistas ha seguido la evolución diaria de los precios en varios puestos de diferentes mercados municipales, supermercados e hipermercados de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, León y Galicia. Los comercios seleccionados son: E.Leclerc (León), Mercado Maravillas y Mercado de Ventas (Madrid), Plaza de abastos (Santiago de Compostela), Mercat Galvany y Corte Inglés de María Cristina (Barcelona), Mercado de la Ribera (Bilbao), Carrefour (Sevilla) y el Mercado Central (Valencia).

Nuestro Cenax 15 incluye quince productos, el top en todas las cenas y comidas navideñas: cordero lechal por enteros, solomillo de ternera, pavo, cochinillo, pulpo fresco crudo, besugo, merluza, centollo, gambones de tamaño medio, percebes, almeja babosa, vieiras, lombarda, escarola y piña.

Puede explorar el gráfico situado en la parte superior para comparar precios de una forma muy sencilla: primero elija el mercado que quiere visualizar en el desplegable que tiene justo debajo del título; después, puede quitar y poner productos en los botones situados debajo del gráfico. El índice 'Cenax 15' es una media de los datos obtenidos en nuestro seguimiento de los 15 productos.

LUNES 24: analizamos la variación de los precios durante la semana

Es muy probable que la cena de Nochebuena le haya salido más cara si ha decidido hacer las compras durante este fin de semana o este lunes de Nochebuena. Nuestro Índice Cenax 15 nos muestra que los precios de pescados y mariscos están este lunes 24 un 20% más caros que el martes pasado. Para comparar, hemos tomado el precio de referencia del martes, porque el lunes 17 varias pescaderías se encontraban cerradas.

El producto que más ha encarecido son los percebes: en el puesto del mercado Central de Valencia, este lunes estaban al doble de precio que el martes, de 60 a 120 euros. En Mercado de la Ribera de Bilbao, los percebes subieron de 49,75 euros el lunes a 89,95 €/kg (un 81%). Otros productos que han encarecido mucho son las vieiras (74% más caras ) o la merluza (sube un 85%), en nuestro centro de referencia en León.

En cambio, si ha optado por la carne, los precios durante toda la semana apenas han variado, salvo el solomillo de ternera en Mercado de Ventas (Madrid), que ha subido un euro, o el pavo y el cordero del mercado de Valencia, que subieron un 16 y 6% respectivamente.

Las frutas y verduras medidas (escarola, lombarda y piña) han subido de media un 11% desde el lunes pasado. Entre el viernes y el sábado es cuando más crecida de precios se han registrado. También es cuando dicen los comerciantes que hay más demanda, ayque hay productos que no pueden conservarse, como la escarola.

Y ojo, que no todo han sido subidas. El 17% de los 150 productos que hemos seguido productos no han variado de precio. E incluso algunos han bajado, como la merluza en el Mercado Ventas, o el solomillo en el Carrefour de Sevilla.

SÁBADO 22 Y DOMINGO 23: importantes subidas en mariscos y algunas ofertas de última hora

El fin de semana previo a la Nochebuena en el que se realizan la mayor parte de las compras de productos frescos, ha recibido a los clientes con algunas subidas en nuestros establecimientos de referencia; pero también hemos visto ofertas.

Por ejemplo, en la pescadería que hemos visitado del Mercado de Maravillas, la merluza ha pasado de 19,8 a 29,8 el kilo durante el fin de semana. También el gambón y el centollo, productos típicos de estas fechas, estaban más caros que el viernes. En nuestro otro Mercado, en Ventas, el besugo había caído el domingo nada menos que un 21%.

En el Mercado Central de Valencia sí que se notan cambios: baja el gambón, pero los percebes, el centollo, el besugo y las almejas sufren una considerable subida.

En cambio, como pueden ver en el gráfico de arriba, en otros lugares han bajado sus precios, como el besugo en Leclerc de León, cuyo precio ha caído un 18% durante el fin de semana. También en nuestros puestos de referencia del Mercado de Ventas han bajado algunos de estos productos.

Tras el fin de semana, y aunque queda el día de Nochebuena, día de cierre de compras, podemos ir extrayendo las primeras conclusiones: en los días previos a la Navidad los precios no arrojan grandes cambios de forma generalizada. En las grandes superficies los cambios han sido mínimos, salvo algunos productos concretos. ​

VIERNES 21: detectamos subidas de precios de hasta un 20%

En la mañana de este viernes ya se notaba más movimiento en los mercados, y algunos productos clave de la cena de Nochebuena se han encarecido. Estos son los cambios detectados en el quinto día de seguimiento:

Madrid: el besugo en nuestra pescadería de referencia en el Mercado de Maravillas de Madrid, que ha experimentado una espectacular subida de 10€ el kilo, un 21% en tan solo un día; la subida de dos euros el kilo de merluza en el Mercado de Ventas de Madrid, que vuelve a precios del martes;

León: Además, seguimos viendo aparecer determinados productos que no ha habido en toda la semana, y en este día encontramos por fin centollo y percebes en el supermercado consultado de León, a 16,95 y 36,90 €/kg respectivamente.

Valencia: notable también ha sido la subida de los centollos y el percebe en el puesto del Mercado Central; en el caso de los percebes, el precio aumenta nada menos que 12 euros, y el del centollo sube cuatro euros, con lo que ya acumula una subida con respecto al lunes del 30%.

Sevilla: en el Carrefour, el solomillo de ternera ha vuelto a precios de lunes, lo cual supone una subida desde el jueves de dos euros; y en el Mercado de San Gonzalo, en cambio, ha bajado de 30 a 24€ el kilo, y el cordero lechal tanmbién ha bajado cuatro euros el kilo con respecto al día anterior, cerca de un veinte por ciento;

JUEVES 20: los mercados se preparan para el fin de semana

Seguimos visitando los mercados para ver la fluctuación de los precios en los días previos a la Navidad. En este jueves 20 de diciembre nos hemos encontrado algunos fenómenos curiosos. Aunque no han cambiado tanto los precios como había previsto los comerciantes a principios de semana, sí que vemos que hay más variedad de productos, además de otros detalles interesantes:

Merluza : parece que este pescado es el que va a experimentar las mayores fluctuaciones. En el supermercado Leclerc de León, la merluza casi ha doblado su precio y se vendía este jueves a 23,95 €/kg, cuando a principio semana estaba a 12,95 . En el Mercado de la Ribera de Bilbao, en cambio, se encontraba dos euros más barata que el miércoles.

: parece que este pescado es el que va a experimentar las mayores fluctuaciones. En el supermercado Leclerc de León, y se vendía este jueves a . En el Mercado de la Ribera de Bilbao, en cambio, se encontraba dos euros más barata que el miércoles. Carnes : la estabilidad de los precios ha sido la tendencia durante toda la semana en las carnes que hemos consultado, pero este jueves ya hay notables cambios, como el solomillo de ternera del Carrefour de Sevilla, que ha subido siete euros el kilo desde ayer , también el kilo de cordero y cochinillo en el Mercado Central de Valencia está más caro que el miércoles;

: la estabilidad de los precios ha sido la tendencia durante toda la semana en las carnes que hemos consultado, pero este jueves ya hay notables cambios, como el , también el kilo de en el Mercado Central de Valencia está más caro que el miércoles; Mariscos: nuestro mercado gallego consultado también arroja cambios en productos como las almejas babosas y el centollo, que tienen sus precios mas altos en un 9% y 14% respectivamente; y sorprende el vaivén del percebe en Bilbao, que el miércoles había caído un 20% y en un día ha vuelto a subir a 49,75 €/kg, un 25%.

MIÉRCOLES 18: bajada notable de precio en tres productos

Este miércoles 19 nuestra visita a los mercados ofrece ya algunos cambios concretos. Tal y como nos comentan los comerciantes de nuevo, a partir de mañana y durante el fin de semana es cuando notaremos mayores variaciones.

Barcelona (Corte Inglés) : en este centro, el solomillo de ternera ha bajado un 20% desde que comenzamos a mirar el lunes, y ha pasado de costar 49,95 €/kg a 39,90 €/kg;

: en este centro, el desde que comenzamos a mirar el lunes, y ha pasado de costar 49,95 €/kg a 39,90 €/kg; Bilbao : en el Mercado de la Ribera, nuestra pescadería de referencia ha bajado los precios del kilo del percebe un 20% también, y se puede adquirir a 39,95 €/kg;

: en el Mercado de la Ribera, nuestra pescadería de referencia también, y se puede adquirir a 39,95 €/kg; Madrid (Mercado de Ventas) : la pescadería que visitamos ha abierto hoy con la merluza a 12,8€/kg, cuando ayer estaba en 15,8 €/kg;

: la pescadería que visitamos ha abierto hoy con la merluza a 12,8€/kg, cuando ayer estaba en 15,8 €/kg; Valencia: aquí hemos detectado una bajada del cordero lechal de casi dos euros desde ayer, y ahora se encuentra a 19,33 €/kg en el puesto que seguimos del Mercado Central. También en nuestra pescadería de este mercado podemos comprar hoy el besugo 2,5 euros más barato que ayer.

Sobre el resto de productos consultados, como pueden comprobar en nuestro gráfico, la variación es mínima o ninguna;

Los precios del MARTES 18

Cada día podrá observar en nuestra gráfica la evolución diaria de sus precios. El lunes nos encontramos con que muchas de las pescaderías no tenían producto fresco y la mayoría permanecían cerradas, por lo que el índice ha empezado a arrojar información completa el martes 18 de diciembre. Ese día, el martes, vimos ya alguna pista sobre la tendencia que seguirán algunos productos durante la semana. Por ejemplo, vemos que los precios de la carne no han variado prácticamente (salvo una ligera subida en el pavo en Madrid), y los comerciantes aseguran que se mantendrán estables.

Sin embargo, no hemos podido encontrar marisco en el puesto que estamos siguiendo del mercado de Maravillas, en Madrid. Los pescaderos nos cuentan que "está muy caro" y hasta el jueves no empezarán a traerlo, por lo que no podemos incluirlo en nuestro índice 'Cenax 15'. Los percebes, por ejemplo, hubiesen estado en esta pescadería a 80 euros el kilo. En la pescadería del Mercat Galvany de Barcelona también nos dicen que habrá mucho más género hacia finales de semana, y que probablemente será el jueves cuando subirán los precios. Estaremos pendientes de esa variación durante toda la semana.