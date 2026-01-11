Cataluña anuncia una reunión la próxima semana para llegar a un "frente común" con los agricultores tras el pacto con Mercosur

Los detalles Óscar Ordeig ha hecho este anuncio tras reunirse con representantes del sector agrario y ganadero durante sus cortes de carretera desde el jueves.

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado una reunión extraordinaria la próxima semana con organizaciones del sector para crear un "frente común" ante el acuerdo UE-Mercosur. El objetivo es decidir cómo reaccionar y defender ante el Gobierno y la UE lo que se acuerde. Ordeig hizo estas declaraciones junto a la secretaria general del Departament, Cristina Massot, en Bàscara (Girona), tras reunirse con representantes del sector agrario y ganadero. Ha solicitado levantar los cortes de carreteras para trabajar juntos por el futuro del sector, algo que será discutido en asambleas.

Tras la reunión, el conseller ha pedido "por favor" que se levanten esos cortes de carreteras para trabajar en ese frente común por el futuro del sector.

El campo mantiene el pulso

Los agricultores españoles se han movilizado contra el acuerdo entre la Unión Europea con Mercosur. Se trata de un pacto con el que se prevé que lleguen al país diferentes productos agrícolas procedentes de países sudamericanos. Ante esto, han protestado en diferentes puntos de la Península, cortando carreteras en comunidades como Cataluña o Galicia desde el pasado jueves. Entre las carreteras bloqueadas están la AP-7 entre Borrasà y Vilademuls en Girona, la C-16 y la A-27 y la N-II.

"Parece que la propuesta que le hicimos no se la ha trabajado demasiado bien", expresó Eduard Escolà, uno de los portavoces de los agricultores de Cataluña, al no recibir respuesta hasta ese momento de Òscar Ordeig sobre su petición de trasladar conjuntamente su postura contra dicho acuerdo al Ministerio de Agricultura del Gobierno central. "Esperemos que entienda que la voluntad del sector primario es que no queremos ver este tratado ni en pintura", le dijo al respecto al conseller.

"Es una auténtica ruina"

En Ourense, los ganaderos y los agricultores han cortado la A-52 a su paso por Xinzo de Lima a la altura del kilómetro 188. En la protesta, los participantes han quemado tanto rulos de paja como neumáticos. "Es una auténtica ruina para el agro español", ha expresado al respecto Oscar Joga, uno de los portavoces del colectivo, sobre el acuerdo entre la UE y Mercosur.

"Estamos aquí para que se nos escuche. Estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras. Cuando vamos a hablar nos dicen que esto es competencia de otros", ha manifestado.

En este sentido, cabe recordar que desde hace dos semanas agricultores y ganaderos de la provincia han realizado diferentes tractoradas y movilizaciones, e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno.

