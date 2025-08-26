Casi 3 millones de niños no han podido disfrutar del ocio en verano por el alto coste de las vacaciones

¿Por qué es importante? Las vacaciones de muchos niños y niñas están a punto de terminar, pero para muchos de ellos, y para sus padres, el verano no ha sido fácil. Disfrutar del verano es ya un privilegio no apto para todas las familias.

Las vacaciones se han acabado convirtiendo en un lujo al alcance de muy pocas familias. Los afectados acaban siendo los más pequeños, para cuyos padres los precios de los campamentos y talleres se hace inasumibles.

Esto obliga a las familias a buscar soluciones para que, de una manera u otra, su ocio no se vea perjudicado en estos meses, como ir al parque o a la piscina. Desde 'Save the Children' calculan que cerca de 3 millones de niños y niñas de nuestro país no podrán disfrutar del ocio durante el verano.

El informe recoge que el coste de las actividades veraniegas puede representar más del 20% del gasto anual en la crianza de un niño o niña, según cálculos de la organización en el informe del Coste de la Crianza.

'Save The Children' recuerda que las vacaciones "no solo representan un descanso del entorno escolar, ofrecen oportunidades esenciales para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños y niñas".