BBVA busca cerrar su OPA sobre el Banco Sabadell mejorando su oferta un 10%

El dato El consejo de administración ofrece ahora acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell.

El Consejo de Administración del BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell y ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone un incremento del 10%.

Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, según ha informado en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su comunicado, BBVA ha explicado que el consejo de administración ha adoptado la decisión de renunciar tanto a realizar nuevas mejoras en la oferta, como a ampliar el plazo de su aceptación.

BBVA tenía de plazo hasta este martes para mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell.

