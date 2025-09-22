Ahora

Opa BBVA-Sabadell

BBVA busca cerrar su OPA sobre el Banco Sabadell mejorando su oferta un 10%

El dato El consejo de administración ofrece ahora acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell.

Fachada de BBVAFachada de BBVAEP

El Consejo de Administración del BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell y ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell, lo que supone un incremento del 10%.

Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, según ha informado en un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En su comunicado, BBVA ha explicado que el consejo de administración ha adoptado la decisión de renunciar tanto a realizar nuevas mejoras en la oferta, como a ampliar el plazo de su aceptación.

BBVA tenía de plazo hasta este martes para mejorar su oferta a los accionistas del Banco Sabadell.

Noticia en ampliación.

