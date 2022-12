Zinedine Zidane, técnico del Real Marid, defendió que en ocasiones "es bueno" que la afición del Santiago Bernabéu silbe a un jugador, porque aseguró que invita a "reaccionar" y te hace "notar que las cosas no las haces bien".

No quiso Zidane justificar los silbidos al galés Gareth Bale, pero sí admitió que esa exigencia del público madridista en muchas ocasiones mejora al futbolista al que silban. "No puedo decir exactamente por qué silban a Bale, no estoy en la cabeza del que pita, pero este estadio ha silbado a todos, no hay ningún jugador que en su vida no haya sido silbado en el Bernabéu", manifestó.

"Es parte de una carrera y creo que es bueno, no siempre, pero sí que a veces notar que las cosas no las haces bien. No hablo de Gareth, es en general, para un jugador porque yo he tenido esa experiencia, me ha pasado y creo que es bueno. Te hace reaccionar y lo quieres hacer mejor el partido siguiente", añadió.

El tanto marcado por Bale en Anoeta, explotando sus virtudes, provocan el debate futbolístico sobre el estilo que más conviene al galés, que brilla más con espacios que con posesión madridista.

Bale, mejor con espacios

Zidane admitió que con metros para correr explota mejor sus virtudes, pero le ve preparado para jugar en todos los estilos. "No es falso decir que Bale, con espacios, con su velocidad, puede hacer daño a cualquier rival, lo vimos en la jugada del gol, pero dicho eso, Gareth técnicamente es muy bueno y puede jugar con o sin muchos espacios. Se maneja muy bien en poco espacio también, no le cuesta jugar con el balón, asociarse con los demás en espacios pequeños. Para mí, es un jugador completo", explicó.

Como ha dicho recientemente, Zizou piensa que Bale necesita tiempo para volver a su nivel y defiende que día a día va estando más cerca. "Hay que tener paciencia porque su nivel lo conocemos todos y sabemos que si está bien del todo, es muy bueno pero va a necesitar tiempo. Poco a poco lo vamos viendo y queda tiempo para que veamos al mejor Gareth pero ya está muy bien".

Zidane fue preguntado también por su futuro y por como se encontraba en el conjunto blanco. "Me encuentro bien. El tema de la renovación ya está hecho, pero eso no significa nada. Importa el día a día y no me veo más allá. Es complicado esto".