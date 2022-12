El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que no considera que el tridente formado por Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema esté "poco regular", y ha asegurado que "no hay debate" en la delantera entre el francés y Alvaro Morata porque "todos son importantes".

"Pensáis -a los periodistas- que la 'BBC' está poco regular, para mí no. Tenemos la suerte de contar con tres fenómenos y tengo que tomar decisiones. Sé lo que pueden aportar y dar al equipo, cada situación es diferente", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

Por otra parte, afirmó con contundencia que no existe "debate" sobre si juega Alvaro Morata o Karim Benzema. "Morata y Karim son dos grandes jugadores, y un tercero que es Mariano. Sabemos que Benzema es muy importante. Para mí no hay debate en absoluto, porque todos son importantes, eso es lo que me anima", señaló.

"Siempre pienso mucho tiempo en el equipo, y jugando cada tres días es normal. No me duele más la cabeza, me ha dolido y ya está", prosiguió en relación a unas antiguas declaraciones en las que aseguraba que le dolía "la cabeza" cuando tenía que hacer el once.

En este sentido, el técnico galo alabó al delantero madrileño. "Hablo con el jugador porque le quiero mucho, nos aporta mucho, va a tener minutos. Lo que le digo a Alvaro es que esto es muy largo, él será parte del éxito del equipo", indicó, antes de hacer lo propio con Lucas Vázquez.

"Es muy profesional, está siempre alegre. Me encanta como jugador y como persona", añadió. Por otra parte, también se mostró sorprendido con la convocatoria de Casemiro con la selección brasileña, a pesar de que no se ha recuperado de su lesión. "Buena pregunta", dijo en tono jocoso.

"Le han convocado. Debemos estar atentos con lo de 'Casi' y ver día a día. No sabemos exactamente, primero se tiene que recuperar, le han convocado y veremos si antes el jugador puede ir. De momento, es complicado, porque todavía se ha quedado dentro y ni ha hecho carrera", explicó.

Además, el preparador blanco aseguró que el alemán Toni Kroos será capaz de responder ante la ausencia del brasileño y que cuenta con la ventaja de que nunca se muestra cansado. "No estoy preocupado porque él no lo está. Sabemos que en su posición tenemos sólo a 'Casi' y a él. Siempre me dice que con un día de descanso puede volver a jugar", manifestó.

En otro orden de cosas, se mostró entusiasmado con las renovaciones. "Son los mejores, si firman todos, encantado de la vida. No sólo yo, la afición está contenta con las renovaciones", aseveró, antes de hablar del caso del portugués Pepe.

"Es importante, el club ha valorado el trabajo de Pepe y lo que ha hecho con esta camiseta en diez años. Va a llegar seguro su turno", apuntó, además de resaltar que el club "está muy bien organizado" a pesar de carecer de director deportivo.

Sobre el duelo ante el conjunto vasco, Zidane afirmó que están preparados tras las últimas dos victorias ante Real Betis y Legia de Varsovia. "Queremos seguir en esta línea, hicimos una muy buena semana, hemos trabajado un poco tras el partido del martes. Estamos deseando jugar mañana", expuso.

"Como técnico de este equipo estoy encantado, lo importante es seguir, porque no hemos ganado nada. Tengo la suerte porque lo he vivido de jugador, puedes hacer siete meses bien y luego complicarte las cosas. Sé que tengo a los mejores, es el trabajo del día a día", añadió.

Por último, no tuvo dudas sobre con quién irá este domingo en el duelo entre el París Saint-Germain de Unai Emery y el Olympique de Marsella. "Cualquier nuevo proyecto, y sobre todo cuando hablamos de Marsella, que he estado en sus gradas, se supone que es para ser positivo. Espero que vaya adelante y que podamos ver al Olympique muy arriba", concluyó.