Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ha criticado las palabras de Hollande sobre Benzema en la previa del duelo de Champions ante el Legia de Varsovia. Además, Zidane ha explicado que Isco "es un jugador importante" y que James "se encuentra bien.

Antes del parón, pidió intensidad. ¿Cómo vio al equipo ante el Betis?

"Estoy satisfecho con el trabajo. Podemos conseguir cosas con el trabajo. Creo que los jugadores hicieron un partido fenomenal. Ahora tenemos otro partido. Hay que jugar el partido pensando que es un nuevo partido, y no quedarnos con el 6-1".

¿Declaraciones de Hollande sobre Benzema? ¿Son desafortunadas?

"Sí, creo que sí. Es molesto. Es normal que moleste a un jugador. Pero hay que ver exactamente lo que dijo, pero molesta".

¿Cómo está James?

"Se encuentra bien. Es su primer entrenamiento con el equipo. Está bien, no tiene molestias y eso es lo más importante. Al final se ha quedado tirando faltas, así que creo que está bien".

Políticos en Francia ¿Por qué se meten tanto?

"No tengo explicación. Cada uno puede opinar.No comparto muchas palabras de algunos, pero ya está. No puedo cambiar eso".

La racha de empates, ¿Fue falta de intensidad o fue algo mental?

"No. Los jugadores siempre necesitan la confianza. Siempre hay momentos malos, pero lo importante es trabajar más. Lo que hicimos es esto. Ahora es otra competición y hay que olvidarse del adversario pensando que le vas a meter muchos goles. Hay que preparar bien el partido y entrar con intensidad".

¿Isco está preparado para ser titular? ¿Es compatible con James?

"Es un jugador importante. Lo que hacéis vosotros es enfocar en un jugador porque lo hace bien. Él viene trabajando bien desde hace mucho. Estoy contento con sus goles y sus prestaciones. Es un jugador importante que me gusta".

¿Penalti de Enzo? ¿Te avisó de que lo iba a lanzar así?

"No, no me dijo nada. Lo ví y bueno. Bien. Ha marcado el gol. Si tu intentas eso y no lo metes hay problemas, pero cuando lo metes no hay problema".

¿Le gustaría hablar con Hollande?

"Ahora va a ser difícil. Los dos tenemos mucho trabajo. Qué te voy a decir. Tenemos un partido mañana y Karim también. Nos centramos en eso".

¿Asensio? ¿Cómo está mentalmente?

"Intento explicar al jugador la situación. No hablo todos los días porque no es necesario. Entrena bien y está a disposición del equipo. Tendrá minutos y lo importante es que esté listo para eso"

¿Son importantes los goles ahora pensando en la primera plaza?

"Los goles son consecuencia del trabajo que vas a hacer. Lo importante es que ahora tenemos dos partidos para sumar. Lo que hay que hacer es estar concentrados en los dos partidos y dar el máximo para que no haya sorpresas"

¿Morata? ¿Qué tal está? Tiene opciones de ser titular?

"Está muy bien. Está trabajando y va a tener minutos. Él sabe dónde está. Cuando entra cumple y compite. Aquí estamos todos juntos para lo mismo y lo vamos a sacar todos juntos. Y hay jugadores que van a jugar menos. Esté yo o otro entrenador eso no va a cambiar"

¿Ultras del Legia? ¿Preocupa?

"Creo que se va a jugar el partido con normalidad. No creo que haya problemas".