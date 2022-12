El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció la baja de Raphael Varane por un problema muscular para el duelo en la segunda jornada de LaLiga ante el Valencia, al tiempo que insistió en que está contento con su plantilla y restó importancia a los rumores de malestar en Cristiano Ronaldo.

"Él quiere estar y quiere jugar, pero al mismo tiempo tiene una lesión muscular en el abductor que le pasó en la ida del Barcelona. No quiero arriesgar, luego tiene el parón para recuperar. Es la salud del jugador lo que más me importa y se puede hacer más daño", indicó en rueda de prensa sobre la baja de Varane para el Santiago Bernabéu.

Zidane volvió a insistir en que no necesita refuerzos, ni en defensa ni en ataque. "Refuerzos no, porque somos cuatro centrales aunque tenemos uno ahora. Tenemos a Casemiro y Llorente, que jugó ahí bastantes partidos. Nos vamos a apañar y veremos. Soluciones vamos a tener. Con el equipo que tengo no quiero a nadie", afirmó.

El técnico cierra la puerta a la llegada en los últimos días de mercado de un delantero centro y mostró confianza ciega en su apuesta por Borja Mayoral, ante las ventas de Álvaro Morata al Chelsea y Mariano al Olympique de Lyon.

"Con la plantilla que tengo no quiero a nadie, estamos listos", respondió cuando fue preguntado por si necesita un delantero que compita con Karim Benzema.

Zidane prefirió mostrar su confianza en Borja Mayoral, como hizo en privado ante el club al pedir que no se cediese al delantero de Parla esta temporada para que crezca en el primer equipo. "Borja no ha entrado en la convocatoria todavía porque con 25 tienen que salir algunos, pero cuento con Borja y voy a contar con él todo el año porque es un jugador que nos va a dar cuando le necesitemos", manifestó.

"Para él es un año para aprender y estar listo cuando vaya a tener la oportunidad de jugar, que la va a tener", sentenció tras cerrar la puerta a fichajes.