"Hoy no va a haber fichajes, pero hasta el 31 puede pasar de todo. Pero no quiero que salga nadie. Un entrenador monta su plantilla a principio de temporada y yo estoy contento con ella", ha dicho Zidane en la primera rueda de prensa del año.

Sobre el posible fichaje de Kepa: "No me gusta hablar de los jugadores que no son míos. No es un jugador del Madrid, pienso en los míos y en mis porteros. Te puedo contestar solo eso".

En cuanto a la lesión de Benzema, no ve ningún problema: "Se resintió después del Clásico. Yo me fío de él. Es un disgusto ver a un jugador lesionado. Se decía que se rompió antes del partido, pero fue después".

"No creo que se lesionen en vacaciones. Está lesionado cuando se va de vacaciones, se resintió en el partido y al final no damos la importancia en el momento porque pensábamos que estaba cargado", ha dicho el galo.

El Real Madrid se mide este jueves al Numancia en octavos de final de la Copa del Rey. El técnico cree que no es un rival que no es tan asequible como pudiera parecer: "Lo que está haciendo en la Liga es muy bueno y eliminaron al Málaga. Vamos a respetar a nuestro rival".