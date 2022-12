David Villa, que volvió a jugar con la selección española después de más de tres años sin hacerlo, en la victoria de la Roja ante Italia (3-0), afirmó que fue "una gran noche" para él y para el equipo que entrena Julen Lopetegui.

Villa, máximo goleador de la historia de la selección española, salió a césped del estadio Santiago Bernabéu en el minuto 90, en sustitución de Isco, en medio e una atronadora ovación. "Ha sido una gran noche para mí y para España. Para mí es un gran colofón disputar unos minutos en un escenario como el Bernabéu ante italia.

Si lo hubiera soñado, quizá no hubiera sido así", destacó el delantero del New York City. "Estoy muy contento y quiero dar públicamente las gracias a todo el mundo. He notado el cariño desde que llegué el martes, pero hoy ha sido espectacular. Me siento muy orgulloso de haber estado aquí", apostilló.

"Dos magias de Isco"

Villa aseguró que España jugó "un gran partido, con momentos de grandísimo juego". "Dos magias de Isco nos han puesto por delante y luego hemos podido controlar bien. Ha sido un gran partido de España", insistió.

Sobre el jugador del Real Madrid, autor de los dos primeros goles esta noche en el Bernabéu, resaltó: "Le conozco desde hace mucho tiempo, cuando estaba en la cantera del Valencia. La está rompiendo y me alegro muchísimo por él. Todos podremos disfrutarle en la selección".