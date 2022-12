Según contó 'Lobo' Carrasco en 'El Chiringuito', el Barça estaría dispuesto a fichar a Griezmann en verano: "Van a hacer todo lo que puedan", afirmó. A pesar de que el francés decidiese quedarse en el Atleti el pasado verano, en la directiva azulgrana Griezmann sigue siendo una prioridad.

Aún así, sería una operación difícil para el Barcelona, ya que necesitan la confirmación del jugador. "Al Barça le falta la palabra de Griezmann", afirmó Carrasco en 'El Chiringuito'.

Según Carrasco, los jugadores azulgranas verían bien el fichaje del francés, incluso algunos escribieron a Griezmann para darle ánimos tras la eliminación contra la Juventus.

La hermana del jugador, Maud Griezmann, dijo en L'Equipe: "Nos veremos para hacer un balance cuando regresemos. Antoine tendrá la perspectiva necesaria". Además, uno de los apoyos más importantes de Grizemann en el Atleti, Godín, no continuará el próximo año.

Ahora mismo, la clausula de Griezmann es de 200 millones de euros. Sin embargo, el 1 de julio, cuando se abra el siguiente mercado de fichajes su clausula bajará a 120 millones, un precio mucho más asequible.

Por otra parte, los aficionados culés no están muy emocionados con el posible fichaje de Griezmann. "No quiero que venga. Ya tuvo su oportunidad y no quiso venir", afirmó un seguidor del Barça.

