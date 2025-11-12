El vacile de Carlos Alcaraz a Sinner cuando les preguntan por su rivalidad

Los dos mejores jugadores del mundo han concedido una entrevista conjunta en la que han reflexionado sobre la rivalidad que mantienen.

En la previa de las ATP Finals, Carlos Alcaraz y JannikSinner concedieron una entrevista a la 'CNN' en la que, entre otros aspectos, hablaron sobre su rivalidad.

Este 2025, ambos se han enfrentado en las finales de Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnatti y US Open, además de en el Six Kings Slam.

"Ya lo dije en verano, le veo más que a mi madre", afirmó entre risas el murciano, que añadió: "Nunca me canso".

Sinner, con su temple tranquilo, ofreció su opinión: "Es bueno y malo, las dos, pero los dos estamos muy contentos de vernos. Cuando entrenamos juntos, cuando coincidimos en el vestuario es fantástico. Es algo natural conocernos más cada vez, hablamos sobre la familia, sobre la vida, cosas personales".

"Pienso que la palabra rivalidad se queda en la parte profesional. Tenísticamente intentamos encontrar los puntos débiles del otro en pista, pero luego cuando nos saludamos en la red y salimos de la pista somos totalmente diferente. En ocasiones nos olvidamos de esa rivalidad y somos simplemente personas", replicó Carlitos.