Llamativa afirmación de Medvedev sobre Alcaraz y Sinner: "Es casi imposible que..."

El ruso ha comentado la situación actual en el mundo del tenis, previa al Open de Australia. Ha hablado sobre los número uno y dos del ranking ATP así como del trabajo realizado durante la pretemporada.

Esta generación de tenis está llamada a ser dominada por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Su superioridad sobre el resto de tenistas es aplastante y prueba de ello es la lista de campeones de 'Grand Slam' en los últimos dos años naturales. Los ocho títulos disputados se los han repartido entre ambos a partes iguales y ya suman seis y cuatro grandes en sus vitrinas, para el español y el italiano respectivamente, a pesar de su juventud, 22 y 24 años.

Daniil Medvedev, es uno de los jugadores que más se ha visto afectado por la aparición de ambos campeones. El ruso, campeón del US Open en 2021 y exnúmero uno del mundo, ha comentado esta situación.

"Son mejores que los demás, su potencia de bola es superior a la del resto, se mueven con la misma intensidad o igual que los demás, sacan genial... ", reconocía Medvedev en la rueda de prensa delATP 250 Brisbane 2026.

"Si repiten la consistencia de la que hicieron gala el pasado año, será casi imposible que alguien llegue a su nivel. Lo importante es llegar a medirse a ellos las máximas veces posibles. Si te enfrentas 10 veces a ellos, en alguna puedes ganarles", aseguraba el tenista, que ve muy complicado que cualquier otro jugador pueda llegar a plantarles cara. Solamente tiene esperanza, remarca, de poder vencerles en algún partido ocasionalmente.

También habló sobre su nivel actual y lo trabajado en pretemporada: "Fui mejorando mi rendimiento en el tramo final del año pasado y es importante haber mantenido el equipo de trabajo con el que empecé hace unos meses. Están conformes con mi estilo de juego y buscan aportar detalles que me hagan mejor. Hemos trabajado mucho la volea y el servicio en esta pretemporada". Con esto, Daniil Medvedev cerraba, muy consciente de que le ha tocado competir en una generación, en la que 'bestias' como Alcaraz y Sinner se lo van a poner muy complicado para hacerse con cualquier título mayor.