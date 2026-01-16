"Sueño con que Nadal...": el deseo de una leyenda del tenis tras la separación de Alcaraz y Ferrero

Boris Becker, ganador de seis Grand Slams, ha confesado soñar con Carlos Alcaraz siendo entrenado por un "superentrenador" como Rafael Nadal: "No soy el único que sueña con eso".

Carlos Alcaraz encarrila un nuevo año con grandes expectativas. El tenista murciano comenzará su andadura en el Open de Australia el próximo 18 de enero contra el australiano Adam Walton, en busca del primer Grand Slam del año.

Pese a que Carlos parte como favorito, existen muchas dudas en torno a su preparación y concentración a raíz de su separación con Juan Carlos Ferrero el pasado mes de diciembre. Sobre cómo disputará Alcaraz el major, ha opinado una leyenda absoluta del tenis: Boris Becker.

El extenista alemán y ganador de seis Grand Slams ha mostrado su opinión en una entrevista para el 'Diario AS' acerca del 'divorcio' entre Carlitos y Ferrero, cómo rendirá en Melbourne, su rivalidad con Jannik Sinner y quién será su próximo entrenador. "Me sorprendió muchísimo. Al principio no lo creí. Vamos a ver cómo afecta eso a su mentalidad", apunta Becker sobre la separación.

Actualmente, Alcaraz cuenta con Samuel López como su entrenador, después de estar a la sombra de Ferrero como su mano derecha. Sin embargo, Boris no descarta que a lo largo del año tenga "un nuevo superentrenador a su lado". "Estoy soñando con Nadal, pero no soy el único que sueña con eso", confiesa el alemán sobre la posibilidad de que Rafa Nadal entrene a Carlos.

"Creo que la presión está sobre Alcaraz para demostrar que también puede ganar Grand Slams sin Ferrero. ¿Es lo suficientemente bueno? Sí. ¿Es lo suficientemente talentoso? Sí. Veamos si tenemos un nuevo campeón en Melbourne. Hoy, sobre el papel, diría que Sinner es el favorito", añade Boris Becker, después del anuncio de la renovación de Darren Cahill como entrenador de Sinner.

Por último, Becker ha hablado sobre la rivalidad entre los dos mejores tenistas del mundo. "Creo que es una rivalidad muy sana. Estamos hablando de dos personalidades completamente diferentes, estilos distintos, en todo. No podrían ser más diferentes el uno del otro, y eso la hace muy emocionante", concluye la leyenda alemana.