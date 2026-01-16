Sinner manda un desafío directamente a Alcaraz: "Es uno de mis grandes objetivos"

Ambos tenistas llevan años disputándose todos los grandes títulos del circuito ATP. Su dominio es arrollador para el resto de jugadores, y a las puertas de una nueva temporada, el italiano tiene claro cual es su principal motivación.

Todas las miradas del mundo del tenis están puestas en Melbourne. Allí está teniendo lugar el primer Grand Slam del año, que arrancó el pasado 12 de enero. Aún no ha sido el turno de debutar de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que lo harán en los próximos días. Ambos son los grandes favoritos para llevarse el título (con permiso de Novak Djokovic), y tras el sorteo de enfrentamientos, un duelo entre los mejores tenistas del mundo en la final, parece una posibilidad muy real.

El italiano, defensor del título tras imponerse en las dos últimas ediciones, llega como segundo en el ranking ATP, lo hizo como primero el año pasado. Sin embargo, como el transalpino ha declarado para la cadena australiana 'Nine', hacerse con ese honor es su máxima prioridad para 2026.

"Volver al número uno es uno de mis grandes objetivos de la temporada, sin dudas. Va a ser complicado regresar allí, pero estoy feliz por intentarlo con todo", advertía Sinner, "entusiasmado" de competir de nuevo en tierras australes.

Acerca de su rivalidad con Alcaraz también tuvo unas palabras: "Por supuesto que piensas sobre ello (su rivalidad), pero al mismo tiempo, si seguimos número uno y número dos, la única manera de que nos enfrentemos es en la final, y queda un largo camino para llegar ahí. La rivalidad me motiva y estoy feliz de formar parte de ella"

Sinner buscará también hacer historia del Open de Australia e igualar a Novak como el único tenista en conseguir el título en tres ocasiones consecutivas. Algo para lo que el italiano se ve preparado: "He entrenado genial. La pretemporada ha sido fantástica y me siento muy bien a nivel físico. Siempre inicias la temporada con dudas, es normal, pero también con muchísima confianza por los resultados que he logrado aquí en el pasado".