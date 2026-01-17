Seria advertencia de Djokovic a Sinner y Alcaraz en Australia: "Puedo ganar..."

El tenista más laureado de la historia regresa encara su torneo fetiche consciente de que ambos jóvenes llegan con más opciones que él. Sin embargo, se lo toma como un desafío y afirma, "tener esa confianza en sí mismo".

Todo el mundo del tenis está pendiente del Open de Australia. El primer gran torneo del año está teniendo lugar estos días en Melbourne y, como no podía ser de otra manera, dos nombres sobresalen por encima del resto. Se trata de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los claros dominadores del circuito ATP los últimos años, que de nuevo vuelven a ser favoritos para llevarse este Grand Slam.

Sobre esto ha hablado Novak Djokovic, una de sus principales amenazas. El número cuatro del mundo arrastra problemas físicos en el cuello que le llevaron a perderse Adelaida a inicios de año. Sin embargo, tras tomarse -2un tiempo libre para reconstruir su cuerpo", Nole parece completamente recuperado y llega a Melbourne, por vez número 21 en su carrera, con ganas de seguir agrandando su leyenda en "su Grand Slam más exitoso".

"Me falta un poco de juego en las piernas para poder competir con estos chicos en las últimas etapas de los Grand Slams. Estoy dando lo mejor de mí, como en 2025, donde lo hice muy bien, los desafié en su camino al título. No necesitamos elogiar más a Sinner o Alcaraz, ya fueron elogiados lo suficiente. Sabemos lo buenos que son, merecen estar donde están, son las fuerzas dominantes del tenis masculino actual", declaraba en rueda de prensa el serbio, que se estrenará en Australia el próximo lunes 19, ante el español Pedro Martínez.

Tras el sorteo del cuadro del torneo, el serbio tendría que batirse ante Sinner para llegar a una hipotética final a la que Alcaraz llegaría desde el otro lado de la tabla, aunque Novak se ve con posibilidades de imponerse a ambos: "Si no tuviera esa confianza en mí mismo, no estaría aquí. Todavía tengo la motivación... Me encantaría tener la oportunidad de pelear con uno de ellos, o tal vez con los dos. Veremos lo que pasa".

Toda una declaración de intenciones de Djokovic que, aunque afirma, "24 es un gran número (los Grand Slams que tiene)", aún no piensa en el día que dejará la raqueta: "Muchos me preguntarán cuándo será la fecha de mi final, pero no quiero hablar o pensar en esto todavía, porque aquí sigo compitiendo. En estos momentos sigo siendo el Nº4 del mundo, sigo compitiendo al más alto nivel, siento que no hay necesidad de tener esa discusión".