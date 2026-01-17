La seria advertencia de un campeón de 'Grand Slam' sobre Djokovic: "No me sorprendería que se retire si..."

Mark Woodforde, extenista australiano, avisa sobre el estado físico del serbio. Cree que si 'Nole' no sale de Melbourne con un buen resultado podría incluso plantearse a poner fin a su carrera.

Novak Djokovic es una de las grandes incógnitas del Open de Australia. El serbio causó baja en el torneo de Adelaida, el que le iba a servir para prepararse de cara al primer 'Grand Slam' del año. Su estado físico genera muchas dudas en un año en el que cada vez se especula más con la posible retirada de 'Nole'.

Cierto es que el número cuatro del mundo es, en principio, la mayor amenaza para evitar que o bien Carlos Alcaraz o bien Jannik Sinner ganen otro 'Grand Slam'. Djokovic tiene entre ceja y ceja seguir aumentando su cifra de 'Majors' conquistados y ya ha asegurado que se ve capaz de vencer a Jannik y Carlos.

Sin embargo, Mark Woodforde, ganador de 17 'grandes', no tiene tan claro que el serbio pueda volver tan fuerte. La leyenda de dobles australiana deja un mensaje llamativo sobre lo que podría pasar si Novak se va de Melbourne con un mal resultado: "Si (Djokovic) no consigue un buen resultado en el Abierto de Australia, no me sorprendería que se retire.

"La mediocridad no es algo que se pueda comparar con Novak Djokovic. Creo que el año pasado, podría atribuirse a, ya sabes, las lesiones y a la recuperación de la temporada anterior. Creo que, por desgracia, el envejecimiento le está pasando factura a Novak. Se acelera con la edad. Creo que el Abierto de Australia será clave para él y para determinar si veremos el resto de Novak Djokovic en 2026", reconoce Woodforde en unas declaraciones para 'Tennis365'.

Djokovic intentará, sin lugar a dudas, derrocar a Carlos y Jannik. De hecho, parece uno de los candidatos a hacerlo. Sin embargo, la temporada pasada ya se le hicieron muy largos los partidos a cinco sets contra el español y el italiano. Una derrota demasiado pronto del serbio en Melbourne podría hacer sonar todas las alarmas.