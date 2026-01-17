¿Es Sinner más favorito que Alcaraz para ganar el Open de Australia? Lo explica una leyenda del tenis

Mats Wilander pronostica una superioridad del tenista italiano frente al número uno. Ve al transalpino ligeramente más favorito y sus razones serían los rivales de ambos en el camino a la final.

Carlos Alcaraz puede hacer historia en Melbourne si consiguiera ganar el Open de Australia. A sus 22 años, es el único Grand Slam que le queda por ganar y junto a Jannik Sinner, ambos se postulan como grandes favoritos. El italiano defiende el título, tras vencer en 2025 y 2024, lo que para muchos le sitúa como principal candidato, como es el caso de Mats Wilander.

"Creo que Sinner es el favorito porque creo que hay menos jugadores en el cuadro que puedan vencerlo. Tengo menos certeza de que Carlos Alcaraz llegue hasta la final", afirmaba el ganador de siete Grand Slams. Aunque, a priori, el murciano parece tener un cuadro más favorable, mientras que el transalpino caía del mismo lado de la tabla que Novak Djokovic.

Ambos tenistas se han ido repartiendo los últimos ocho grandes disputados y llegan muy a la par tras la victoria de Sinner en las ATP Finals en noviembre frente a Carlitos. Hasta ahora a Alcaraz se le ha resistido Melbourne, aunque para el Wilander "en algún momento, ambos ganarán el torneo que no han ganado porque ambos son demasiado buenos, demasiado serios y han estado muy cerca".

El extenista sueco se mostraba expectante con el futuro del tenis: "Espero con ansias el dominio de Sinner y Alcaraz. Es difícil creer que en el mundo actual del deporte profesional se pueda ser tan dominante. Después de tener a los tres mejores jugadores de todos los tiempos juntos, tenemos a dos que probablemente se convertirán en dos de los mejores jugadores de todos los tiempos".

De esta manera Wilander pronosticaba una victoria de Sinner, al que ve ligeramente superior, aunque sin descartar por supuesto, al número uno del mundo.