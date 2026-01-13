Ahora

"Un problema que ya le es familiar"

¿Puede ganar Djokovic a Carlos Alcaraz o a Sinner? Ojo al análisis de un extenista

Pat Cash cree que el "problema" del serbio es la exigencia de jugar un partido a cinco sets contra uno (o los dos) mejores jugadores del mundo.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik SinnerCarlos Alcaraz, Novak Djokovic y Jannik SinnerGetty

Sin jugar desde el ATP 250 de Atenas del pasado mes de noviembre, Novak Djokovic aterrizará en Melbourne sin rodaje previo para disputar el Open de Australia, una de las citas que tiene marcadas en rojo para lograr su objetivo de sumar 25 'majors' (actualmente tiene 24).

Son ya varias las voces que dudan que el balcánico, a sus 39 años, sea capaz de plantarle cara a Carlos Alcaraz y a JannikSinner.

Este aspecto lo ha analizado el extenista Pat Cash en 'Tennis365', donde ha sido muy contundente: "Necesita que dos de ellos se caigan, esa es la realidad".

El australiano duda del estado físico de 'Nole': "Tengo muchísimas ganas de ver cómo le va. Al final de tu carrera, es fundamental encontrar el equilibrio perfecto entrenando lo suficientemente duro como para aguantar dos, incluso tres partidos de cinco sets, pero sin forzarte demasiado. Entrenar lo suficiente para aguantar, entrenar lo suficientemente duro como para no lesionarte".

De hecho, al hacerse varias preguntas, duda que pueda aguantar un partido a cinco mangas contra el murciano o el italiano.

"¿Ha jugado suficientes partidos? ¿Ha entrenado lo suficiente? ¿Está reservando su físico solo para los partidos? Y si es así, ¿funcionará? No lo veo venciendo a Alcaraz y Sinner en partidos consecutivos a cinco sets, y ese es su problema. Puede llegar a semifinales de nuevo, pero entonces es probable que tenga un problema que ya le es familiar", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. La Fiscalía analiza ya una denuncia de dos mujeres contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos
  2. Bustinduy reitera el rechazo de Sumar al guiño del PSOE a los caseros: "Los beneficios fiscales a propietarios no han funcionado"
  3. Dinamarca advierte que "lo más difícil está por venir" ante la presión de EEUU para hacerse con Groenlandia mientras la isla se reivindica como región danesa
  4. Sánchez y Feijóo se reunirán el próximo lunes en Moncloa para hablar de política exterior y de defensa
  5. Un alto cargo de Irán eleva a 2.000 los muertos en las protestas contra el régimen de los Ayatolás
  6. Mueren dos pacientes con cáncer en el Hospital de Burgos por un fallo humano en la preparación de un tratamiento