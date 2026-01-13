¿Puede ganar Djokovic a Carlos Alcaraz o a Sinner? Ojo al análisis de un extenista

Pat Cash cree que el "problema" del serbio es la exigencia de jugar un partido a cinco sets contra uno (o los dos) mejores jugadores del mundo.

"Un problema que ya le es familiar"

Sin jugar desde el ATP 250 de Atenas del pasado mes de noviembre, Novak Djokovic aterrizará en Melbourne sin rodaje previo para disputar el Open de Australia, una de las citas que tiene marcadas en rojo para lograr su objetivo de sumar 25 'majors' (actualmente tiene 24).

Son ya varias las voces que dudan que el balcánico, a sus 39 años, sea capaz de plantarle cara a Carlos Alcaraz y a JannikSinner.

Este aspecto lo ha analizado el extenista Pat Cash en 'Tennis365', donde ha sido muy contundente: "Necesita que dos de ellos se caigan, esa es la realidad".

El australiano duda del estado físico de 'Nole': "Tengo muchísimas ganas de ver cómo le va. Al final de tu carrera, es fundamental encontrar el equilibrio perfecto entrenando lo suficientemente duro como para aguantar dos, incluso tres partidos de cinco sets, pero sin forzarte demasiado. Entrenar lo suficiente para aguantar, entrenar lo suficientemente duro como para no lesionarte".

De hecho, al hacerse varias preguntas, duda que pueda aguantar un partido a cinco mangas contra el murciano o el italiano.

"¿Ha jugado suficientes partidos? ¿Ha entrenado lo suficiente? ¿Está reservando su físico solo para los partidos? Y si es así, ¿funcionará? No lo veo venciendo a Alcaraz y Sinner en partidos consecutivos a cinco sets, y ese es su problema. Puede llegar a semifinales de nuevo, pero entonces es probable que tenga un problema que ya le es familiar", ha zanjado.