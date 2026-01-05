"En Melbourne encontrará su mejor versión": Corretja, más optimista que nunca con Alcaraz

El extenista español analiza la pretemporada de Carlos y augura un buen año para el murciano con el Open de Australia a pocos días de disputarse como "un bonito reto para él".

Carlos Alcaraz encarrila el final de su pretemporada, antes de aterrizar en Australia para disputar el único Grand Slam que no tiene en su palmarés. El murciano disputará su última prueba en Corea del Sur ante Jannik Sinner, antes de medirse a los mejores tenistas del mundo en el Open de Australia.

Este gran torneo siempre se le dificulta a Carlitos, aunque, pese a caer, siempre está considerado como el máximo favorito junto al italiano. En 2025, Carlos ha terminado de la mejor forma con 2 Grand Slams y seis torneos más en su registro personal, además de volver a ser el número uno del mundo.

En un análisis de ambos tenistas, el extenista español y número dos del mundo en 1999, Alex Corretja, se ha mostrado ilusionado ante el torneo para Alcaraz, aunque destaca la dominancia de su máximo rival. "No hay duda de que el Open de Australia para Sinner en los últimos años ha sido el lugar idílico; se encuentra muy bien el italiano, la pelota le va perfecta, la sesión nocturna, cómo saca, cómo le pega a la bola, etc", comenta Corretja sobre el nivel del italiano.

"Vamos a ver porque para Carlos es el único Grand Slam en el que todavía no ha triunfado, que a veces le pilla muy pronto en la temporada y que ojalá que en esta ocasión llegue en buen estado de forma. Pienso que haber acabado 2025 de una forma más fresca y no tan saturado, como en otras ocasiones, le hará que llegue con más energía, y en Melbourne encontrará su mejor versión", añade el extenista apuntando a cómo el español ha terminado el año.

Por último, Corretja ha cerrado su análisis señalando que Carlos afrontará el Open de Australia con ganas de redimirse de sus anteriores derrotas: "No hay duda de que es un bonito reto para él, un torneo muy importante que, honestamente, no va a ser fácil para nadie, y en el que Sinner y Alcaraz van a ser los favoritos".